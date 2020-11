Campionati Australiani In Corta Lani Pallister Record Negli 800 Stile

CAMPIONATI AUSTRALIANI VIRTUALI 2020

26/29 Novembre 2020

Brisbane, Sydney, Hobart, Perth & Melbourne

SCM (25m)

Start dates & times vary in each city

Start Lists/Results

SwimSwam Italia Preview

I Campionati Australiani in vasca corta sono iniziati a suon di record. Solo poche gare dopo che Kaylee McKeown ha stabilito un nuovo record del mondo nei 200 metri dorso, Lani Pallister ha siglato il nuovo record australiano negli 800 metri stile libero femminili.

A causa delle restrizioni legate al coronavirus attualmente in vigore nello stato ospitante, così come in altri stati, la competizione d’elite diventerà virtuale. I nuotatori stanno gareggiando in 5 diverse località.

Brisbane (Chandler)

Sydney (Centro acquatico di Warringah)

Hobart (Centro acquatico di Hobart)

Perth (Sedi Ovest)

Melbourne (MSAC soggetto a restrizioni COVID)

Lani Pallister è in gara a Brisbane, dove ha fermato il tempo negli 800 stile a 8:10.12. Nuota così il suo personal best, andando a cancellare il precedente di 8:11.71, che a Settembre le era valso il nuovo primato australiano nella distanza.

Al momento non sono disponibili i risultati completi con tutti i passaggi, ma ora la Pallister entra a far parte della top 20 all time, occupando il 18° posto.

Lani Pallister è pluri campionessa ai Campionati Pan Pacifici Juniores del 2018. L’anno scorso ha partecipato ai Campionati del Mondo Juniores.

L’anno scorso, le sue prestazioni ai Mondiali Jr le fecero guadagnare il titolo di migliore atleta per la FINA.

Il ricco bottino della Pallister comprendeva: