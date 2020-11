Mireia Belmonte In Gara Alle Qualifiche Olimpiche Il 5 Dicembre

2020 OPEN CASTALIA CASTELLÓN TROPHY

Saturday, December 5th & Sunday, December 6th

Castellón Municipal Olympic Pool, Castellón, Spain

LCM (50m)

Olympic-qualifying event

Invited Entries

Mireia Belmonte torna a gareggiare. La Royal Spanish Swimming Federation (RFEN) ha annunciato la prima opportunità nazionale di qualificazione olimpica per un gruppo selezionato di nuotatori di livello nazionale.

Il Trofeo Castalia Castellón 2020 Open (TICC 2020), previsto per sabato 5 dicembre e domenica 6 dicembre, è stato sancito dalla FINA come evento ufficiale di qualificazione olimpica. La formula è ad invito. Ci saranno 24 atleti ed ognuno potrà partecipare ad un massimo di 4 gare.

Tra i partecipanti c’è la trentenne Mireia Belmonte, la campionessa olimpica in carica dei 200 metri farfalla, nonchè bronzo ai Giochi del 2016 nei 400 metri misti. La Belmonte è assente dalle competizioni ufficiali già da un po’ di tempo. Era prevista la sua partecipazione per il Team Iron nella stagione 2 della International Swimming League (ISL). A Budapest però Mireia non è mai andata.

Ad Agosto Mireia Belmonte, si era sottoposta ad un piccolo intervento chirurgico per un’ernia addominale. L’anno scorso ha gareggiato ai Mondiali a Gwangju. Si è piazzata all’ottavo posto sia negli 800 che nei 1500. A Novembre decise poi di non partecipare ai Campionati spagnoli in vasca corta.

In questa manifestazione, la troviamo iscritta nelle seguenti gare:

400 metri stile libero femminili

800 metri stile libero

1500 metri stile libero

400 metri misti

In gara ci sarà anche Hugo Gonzalez. Il 21enne ha conquistato la vittoria in molte gare ai campionati spagnoli in vasca corta di quest’anno e punta a far parte della squadra olimpica. Le gare in cui tenterà di qualificarsi per i Giochi saranno i 100 metri dorso ed i 200 metri misti maschili.

Tra gli altri atleti vi sono: Catalina Corro Lorente, Lidon Munoz, Jessica Vall Montero, Africa Zamorano.