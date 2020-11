Record Del Mondo Per Kaylee McKeown Prima Donna sub 1:59 200 Dorso

CAMPIONATI AUSTRALIANI VIRTUALI 2020

26/29 Novembre 2020

Brisbane, Sydney, Hobart, Perth & Melbourne

SCM (25m)

Start dates & times vary in each city

Record del Mondo per inaugurare i Campionati Australiani in vasca corta che si stanno svolgendo in via virtuale in 5 località.

La 19enne Kaylee McKeown nei 200 metri dorso ha nuotato il tempo di 1:58.94 ed è entrata nella storia. Non solo ha polverizzato il suo precedente personal best di 2:03.04 fatto registrare lo scorso anno, ma ha cancellato il Record del Mondo che Katinka Hosszu deteneva dal 2014 con il tempo di 1:59.23.

Kaylee McKeown 1:58.94 Record del Mondo Minna Atherton 2:03.64 Jessica Unicomb 2:07.07

La McKeown è la vice campionessa mondiale nei 200 metri dorso in vasca lunga. Ai Campionati del Mondo FINA di Gwangju del 2019 chiuse in 2:06.26, conquistando l’argento. In quella occasione l’oro cinse un’altra adolescente. L’americana Regan Smith si laureerò campionessa del mondo con il tempo di 2:03.69, dopo aver stabilito il World Record nella semifinale.

I passaggi al momento non sono disponibili, ma la classifica congiunta delle finali ha dato l’argento a Minna Atherton con il tempo di 2:03.64.

Kaylee McKeown recentemente aveva anche garaggiato nella versione in vasca lunga della gara. Al Queensland Medal Shots Long Course Medal ha battuto due nuovi record nazionali. Nei 100 metri dorso ha stabilito il primato con il tempo di 58,11, mentre nei 200 il nuovo record nazionale lo ha firmato con il tempo di 2:04,49.

I Campionati Australiani in vasca corta si stanno svolgendo per la prima volta in modo virtuale. La decisione è stata presa a causa delle restrizioni in vigore per contenere l’epidemia di coronavirus.

