Lani Pallister Stabilisce Il Record Australiano 800 Stile Vasca Corta

QUEENSLAND SC CHAMPIONSHIPS 2020

Venerdì 25 – Domenica 27 Settembre 2020

Brisbane Aquatic Centre

SCM (25m)

SwimSwam Meet Preview

Entries

Live Results

Lani Pallister, durante il primo giorno del Queensland Championships 2020, ha stabilito il record nazionale assoluto negli 800 metri stile libero femminili. La 18enne è diventata la prima donna in assoluto a nuotare la distanza sotto gli 8 minuti e 12 secondi, toccando la piastra in 8:11.71.

Il record precedente era stato fissato da Kylie Palmer in 8:12.32 e risaliva a ben 12 anni fa. La Pallister era iscritta in questa manifestazione con il tempo di 8:12.53. Si sottolinea però che Swimming Australia nel proprio database riporta un personal best di 8:13.26, prodotto ai Campionati Nazionali In vasca corta del 2018.

Di seguito riportiamo i passaggi della 18enne nuova detentrice del primato australiano:

Se guardiamo la classifica delle migliori prestazioni al mondo, Lani Pallister si colloca al 21° posto. Il suo 8:11.71 la fa scavalcare l’ungherese Ajna Kesey.

Lani Pallister è pluri campionessa ai Campionati Pan Pacifici Juniores del 2018. L’anno scorso ha partecipato ai Campionati del Mondo Juniores.

L’anno scorso, le sue prestazioni ai Mondiali Jr le fecero guadagnare il titolo di migliore atleta per la FINA.

Il ricco bottino della Pallister comprendeva: