Queensland: Mitch Larkin PB Nei 400 Misti Ai Campionati Vasca Corta

QUEENSLAND SC CHAMPIONSHIPS 2020

Friday, September 25th – Sunday, September 27th

Brisbane Aquatic Centre

SCM (25m)

Nel Queensland in Australia è andato in scena il primo giorno dei Campionati In vasca corta 2020. Al Brisbane Aquatic Centre si sono dati appuntamento molti nuotatori di spicco, tra cui la medaglia olimpica Mitch Larkin. Il 27enne Larkin ha affrontato 2 gare nel corso della giornata, a cominciare dai 400m Misti.

Larkin ha vinto la gara maschile toccando la piastra in 4:06.26. Il database di Swimming Australia non riporta alcun tempo di riferimento per Larkin nei 400 misti in vasca corta. Sembra dunque che sia stata la prima volta che li abbia nuotati nella vasca da 25 metri. In vasca lunga, il personale di Larkin nei 400 misti è di 4:14.62 nuotato al Campionato Nazionale Australiano del 2019. Nei 200 metri misti, invece, possiede il record australiano e dell’Oceania con il tempo di 1:55.72, realizzato ai Mondiali di Gwangju del 2019.

Con il suo 4:06.26 nuotato oggi, Larkin entra Al sesto posto della top ten australiana della distanza

All-Time Performers 400 misti maschili australiani vasca corta

3:57.91 Thomas Fraser-Holmes 91 Miami Nov’15 Sydney 4:04.24 Matthew Dunn 73 Sydney Uni Sept’98 Perth 4:04.96 Travis Mahoney 90 Nunawading Nov’14 Adelaide 4:05.28 David Schlicht 99 MLC Aquatic Oct’18 Melbourne 4:05.74 Clyde Lewis 97 St Peters Western Nov’16 Brisbane 4:06.26 Mitch Larkin 2020 QLD SC Championships 4:07.06 Jayden Hadler 93 Chandler July’10 Brisbane 4:07.09 Brendon Smith 00 Nunawading Nov’19 Washington 4:07.51 Tomas Elliott 95 SOPAC Nov’15 Sydney 4:08.09 Jared Gilliland 94 Brisbane Grammar Oct’18 Melbourne

Larkin ha affrontato anche i 200 metri dorso, chiusi in 1:52,46. In vasca corta è il detentore del primato mondiale con il tempo di 1:45.63 realizzato nel 2015. Lo stesso anno vinse sia il titolo dei 100 che quello dei 200 metri ai Campionati Mondiali FINA di Kazan.