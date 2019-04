Artem Selin mit nächstem Jahrgangrekord: 22,26 über 50 m Freistil

Swim Cup The Hague

4. bis 7.4.2019

Den Haag, Niederlande

Artem Selin etabliert sich mit gerade mal 17 Jahren (vielleicht ist er auch erst 16, das genaue Geburtsdatum kennen wir nicht) als zur Zeit schnellster deutsche Freistilschwimmer. Gestern hat er in Den Haag einen neuen Altersklassenrekord über 100 m Freistil in 50,01, Sekunden aufgestellt, heute Morgen legte er in Den Haag noch mit einer weiteren Jahrgangsbestleistung über 50 m Freistil in 22,26 Sekunden nach. Mit dieser Leistung wurde er beim Swim Cup hinter dem Niederländer Jesse Puts Zweiter, Puts war nur 0,01 Sekunden schneller.

Damit steht er über 50 m und 100 m Freistil im Moment auf Platz 1 der deutschen Bestenliste 2019. Die JEM Normen hat er bereits mehrmals unterboten, vielleicht schafft er ja über die Staffel die Teilnahme an der Weltmeisterschaft.

Anmerkung: Abschließend wissen wir nicht, ob Artem Selin überhaupt für Deutschland international startet. Bei swimrankings läuft er noch als russischer Schwimmer. Lediglich die Tatsache, dass er lt. DSV Seite Deutsche Jahrgangsrekorde aufstellen kann, lässt diesen Schluss zu. Auf eine Anfrage bei seinem Trainer Ganzevles und beim DSV erhielten wir keine Antwort.