15 Saal Ki Benedetta Pilato Ne Toda Italian Record – ISL 2020

2020 INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE

International Swimming League (ISL) Har Saal Hone Wala Ek Professional Swimming League Hai Jo Ki 2019 Me Bnaya Gaya Hai. ISL October Me Start Hota Hai And December Me Iske Final Matches Hote Hai. Isme Unn Swimmers Ko Disqualify Kar Diya Gaya Hai Jo Phle Anti-Doping Rules Ko Tod Chuke Hai.

Isme Sare Matches 4 Clubs Ke Beech 2 Din Me 2 Session (2 Hours Each) Hote Hai. Har Ek Club Me Minimum 24 Swimmers Se Lekar Maximum 28 Swimmers Tak Hote Hai Jisme 12 Male And 12 Female Ke Sath 2 Male And 2 Female Additional Swimmers Hote Hai.

2020 Me Cali Condors, Energy Standard, LA Current, New York Breakers Ke Clubs Ne Participate Kiya Hai. Jisme Abhi Tak Cali Condors Points Table Par Sabse Upar Apni Jagah Bnayi Hui Hai.

India Me ISL Ke Matches “Eurosports India” Par Dekha Ja Sakta Hai.

WOMEN’S 100 BREAST

Lilly King – CAC – 24 points –

Benedetta Pilato – ENS – 7 points –

Molly Hannis – CAC – 6 points –

Emily Escobedo – NYB – 0 points –

Breeja Larson – ENS – 0 points –

Julia Sebastian – LAC – 0 points –

Sarah Vasey – NYB – 0 points –

Kierra Smith – LAC – 0 points –

Upar Diye Gaye Results Me Aap Benedetta Pilato Ka Name Dekh Rhe Honge Halaki Benedetta Pilato Is Event Me Top Par To Nahi Aa Saki Firbhi News Me Hai Aisa Isliye Kyuki 15 Year Ki Benedetta Pilato Ne Iss Event Me Apne Italian Record Ko Break Kar Diya Hai. Italy Ki Pilato 100 Breaststroke Me American Lilly King Ke Against Swimming Kar Rhi Thi And Unhone 1:03.67 Ka Time Diya And Isi Timing Ke Sath Unhone Pichla Record Jo Ki 1:04.11 Ka Tha Usko Break Kar Diya.

Pichla Record Martina Carraro Ne ISL London Me Bnaya Tha. Ab Benedetta Pilato All Time Performers List Me #9 Position Par Aa Chuki Hai.

Pilato Ka Iske Phle Ka Best Timing 1:05.40 Ka Tha Jo Unhone XLVI Trofeo Nico Sapio, 2019 Me Bnaya Tha.

Ek Din Phle Pilato Ne 50 Breast Me World Junior Record Bhi Break Kiya Hai. Pilato Me Apni Race 28.97 Me Khtm Kri Thi And Ye First Female Italian Swimmer Hai Jo 29 Seconds Ke Barrier Ko Break Kiya Hai.

