Un Italiano reclutato nell’Ohio State University

Si chiama Semuedè (“Sem”) Andreis ed è il velocista italiano reclutato nella classe 2022 dell’Ohio State University.

Al fine di comprendere il sistema di reclutamento Americano, spieghiamo brevemente quali sono i meccanismi per far si che uno studente/atleta possa giovare di una costante preparazione atletica e di una formazione accademica di rango elevato.

Negli stati Uniti il reclutamento è il processo attraverso il quale gli allenatori universitari aggiungono alle proprie squadre potenziali atleti/studenti, da ricercare nei licei, anche fuori stagione (agonistica). Questo processo di ricerca in genere culmina con l’offerta di una borsa di studio.

Questo processo è alla base dell’educazione di molti studenti americani, che lavorano sodo pur di emergere a livello locale ed essere visti da allenatori o procuratori delle Università. Durante questo processo di reclutamento, le scuole devono rispettare le regole che sostengono i principi fondamentali della giustizia e dell’integrità dell’Associazione Nazionale College di Atletica (NCAA). Queste norme definiscono tutto il processo di reclutamento al fine di renderlo depurato da qualsivoglia influenza esterna che non riguardi l’atleta.

Nell’ambito di questo procedimento, che premia chi si è espresso ad alti livelli sia come studente che come atleta, riportiamo la notizia che un ragazzo Italiano è stato reclutato nell’Ohio University.

Si chiama Semuede Andreis, detto “Sem”, tesserato in Italia con il Circolo Uisp Bologna, classe 1999. Arriva negli Stati Uniti nel 2016, per un programma di scambio alla pari, frequentando la New Philadelphia Hight School e gareggiando per la squadra di nuoto del liceo. Nel 2017 fissa due nuovi record sui 50 e 100 mt. stile libero, con i rispettivi tempi di 20″.40 e 45″.72. Sempre nel 2017 vince due titoli nazionali, abbassando i propri tempi a 20″.16 nei 50 stile e 44″.49 nei 100 mt. stile libero, diventando il primo campione nazionale proveniente dal New Philadelphia.

Lo scorso Agosto Sem è tornato a gareggiare in Italia, in occasione del Campionato Estivo di Categoria.

Dopo aver appreso dell’ingaggio, ha dichiarato: “Decido di impegnarmi nell’Università degli Stati Uniti dell’Ohio, perché penso che sia una buona opportunità per il mio futuro e per stare vicino alla mia famiglia americana e agli amici”.

I suoi tempi migliori in vasca corta:

50 stile libero – 20.16

100 stile libero – 44,49

Tempi migliori in vasca lunga (convertiti in tempi di vasca corta con il convertirore SCY ):