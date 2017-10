6 Caratteristiche I Nuotatori Hanno Che I Datori Di Lavoro Vogliono

Dopo anni di nuoto durante il liceo ed univerisita’, i nostri ragazzi non hanno avuto molto tempo per un lavoro part-time. Mentre scrivono il loro curriculum per un’intervista, si chiedono che dovrebbero scrivere la dove i non nuotatori vantano parecchia esperienza.

Come genitori, possiamo consigliarli che il nuoto e’ il loro lavoro e che non solo hanno accumulato ore durante l’allenamento giornaliero ma anche durante le riunioni techniche e gare/trasferte. Se si sono guadagnati una borsa di studio all’universita’, il nuoto li aiuta a pagare gli studi, non come i non nuotatori che lavorano d’estate o part-time durante l’anno.

I nuotatori hanno l’esperienza e abilita’ i datori di lavoro desiderano. Attraverso l’impegno quotidiano degli allenamenti e la persistenza, hanno sviluppato caratteristiche che li aiuteranno nel mondo del lavoro.

Eccoti 6 caratteristiche i nostri ragazzi imparano dal nuoto che possono aggiungere nel loro curriculum

UNO

Gestione del tempo a disposizione

I nuotatori devono sembrare super eroi ad i non nuotatori. Loro si allenano per ore e sono in acqua mentre i loro coetanei non si sono ancora svegliati. Imparano a gestire tutti i loro impegni scolastici e non. I nostri ragazzi usano il loro tempo a disposizione diligentemente perche’ sanno che non possono studiare sul treno o aereo quando vanno in trasferta. Hanno scoperto che e’ molto meglio anticipare i compiti a casa.

DUE

Lavoro di squadra

Nuotare al liceo o all’universita’ significa farlo per la tua scuola/universita’ e non per te. Il momento nel quale mia figlia si sente piu’ orgogliosa della sua esperienza all’universita’ non e’ avere migliorato un tempo ma – lottare contro l’inflenza e – fare punti alle gare della sua lega. I nostri ragazzi imparano che non e’ sempre e solo per loro che fanno le cose ma per un qualcosa di piu’ grande.

TRE

Essere allenabile

Dal primo momento che entrano in acqua, i nostri ragazzi vengono allenati e non gli dispiace se vengono criticati vuoi che sia sulla tecnica o sulla strategia di gara. Gli allenatori amano i nuotarori che sono allenabili. Anche i datori di lavoro amano i dipendenti che imparano dale critiche costruttive.

QUATTRO

Abilita’ al dialogo

I nostril ragazzi imparano a dialogare con altri nuotatori, gli allenatori, i giuduci e giornalisti. Attraverso l’esperienza del cercare un’ universita’, imparano a dialogare con molti allenatori e altri atleti, verbalmente e attaraverso le email. Acquisiscono abilita’ che li fanno sentire piu’ sicuri di se – che e’ un’atra caratteristica fantastica.

CINQUE

Capacita’ lavorativa

Il nuoto ti insegna a lavorare sodo. Anche i nuotatori piu’ talentuosi non ce la possono fare senza lavorare sodo. I nuotatori notano chi salta un allenamento qua e la o una ripetuta durante il lavoro principale. Imparano che il successo non accade senza una totale dedizione al lavoro.

SEI

Perseveranza

I nuotatori falliscono ripetutamente. Stabilisco sempre i loro migliori? Vincono sempre le gare? NO! Tutti questi “piccolo fallimenti” permettono ai nostri ragazzi di imparare e migliorare. Non smettono quando non ottengono un risultato perfetto. Invece, ci provano ancora e vinceranno qualche volta. Il tutto si trasforma in perseveranza.

(Per l’articolo originale a cura di Elizabeth Wickham clicca QUI)