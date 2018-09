Trials USA 2020: Stesso Programma Olimpico Ma Finali Serali

OLIMPIADI DI TOKYO 2020

Con la collaborazione di Jared Anderson.

Puoi leggere l’articolo in inglese qui

In America è già tempo di pensare al 2020.

USA Swimming ha rilasciato i tempi di qualificazione ai trial olimpici, il programma e le date delle gare.

Sono incluse le nuove gare olimpiche, i 1500 metri stile libero femminili e gli 800 metri stile libero maschili.

La vera differenza rispetto al programma olimpico è la mancata esecuzione delle finali al mattino.

Come sappiamo, l’emittente NBCU, ha acquisito i diritti di trasmissione per tutte le piattaforme media nel 2014, con un accordo del valore di 7,65 miliardi di dollari. L’esecuzione delle finali al mattino, significa per l’emittente la trasmissione negli Stati Uniti in “prime time”.

Le opinioni a riguardo sono state diverse, sia da parte degli appassionati, sia dei media.

Sarebbe stato dunque coerente anticipare ai trials l’esecuzione delle batterie di sera e delle finali al mattino. Invece, il programma prevede che il riscaldamento e le batterie avranno luogo alle ore 10.00 del mattino. Le finali alle ore 18.45.

I trials si svolgeranno dal 21 al 28 Giungo 2020, ad Omaha, Nebraska, presso il CHI Health Center.

Anche questa volta, saranno l’unica possibilità per entrare a far parte della squadra olimpica a stelle e strisce del 2020.

TEMPI LIMITE DI QUALIFICAZIONE AI TRIALS

DONNE EVENTO UOMINI 25.99 50 stile libero 23.19 56.29 100 stile libero 50.49 2:01.69 200 stile libero 1:50.79 4:16.89 400 stile libero 3:57.29 8:48.09 800 stile libero 8:12.99 16:49.19 1500 stile libero 15:44.89 1:02.69 100 dorso 56.59 2:14.69 200 dorso 2:02.99 1:10.99 100 rana 1:03.29 2:33.29 200 rana 2:17.89 1:00.69 100 farfalla 54.19 2:14.59 200 farfalla 2:01.19 2:17.39 200 Misti 2:04.09 4:51.79 400 Misti 4:25.99

La pubblicazione dei tempi di qualificazione è molto importante per gli Stati Uniti.

Da questo momento inizia la preparazione di migliaia di atleti in tutta la nazione per provare ad agguantare un posto nella squadra olimpica.

Il periodo utile per la qualificazione inizia il giorno 28 Novembre 2018, con l’inizio Campionati Invernali a Greensboro, North Carolina.

Saranno validi soltanto i tempi registrati in vasca lunga.

Ci sarà anche un pezzo di Italia all’evento più atteso del nuoto americano.

Al CHI Health Center di Omaha, verranno installate due piscine temporanee di 50 metri da Piscine Castiglione.

