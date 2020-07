Swimmers Ke Liye Mental Toughness Kyu Jaruri Hai?

Swimmers Ke Mental Toughness Ka Ye Part 2 Hai Agar Aapko Khud Ko Conquer Karna Hai Toh Us Ke Liye Mentally Tough Hona Bahot Important Hai Life Mein. Iss Article Ko Prakhar Dubey Dwara Likha Gaya Hai. Part 1 Ko Pdhne Ke Liye Click Kare.

1.Apne Workouts Ko Regularly Evaluate Karo:

Fast Swimmers Ki Jab Baat Hoti Hai Toh Hum Sab Unki Alag-Alag Qualities Ki Baat Karte Hai Aur Unki Tareef Bhi Karte Hai. Wo Log Talented Toh Hote Hi Hai Is Me Koi Doubt Nahi Hai. But Ek Aisi Chiz Bhi Jis Ke Bare Mei Hum Sabhi Log Bahot Kam Baar Baat Karte Hai Aur Wo Chiz Hai Ki Wo Log Apne Sabhi Performances Ko Hamesha Evaluate Karte Hai Aur Usme Se Good And Bad Aspects Pata Lagate Hai Use Lesson Lete Hai Aur Aane Wali Performance Mei Use Improve Karte Hai. Ye Chiz Unke Liye Motivation Ki Tarah Kaam Karti Hai.

Is Tarah Ki Self-Awareness Aur Willingness Hoti Hai Un Logo Mei Jo Apni Har Previous Performance Ka Use Apne Next Performance Ke Fuel Ki Tarah Karte Hai. Ye Thik Us Tarah Hi Hai Ki Jaise Aap Swimming Mein Fins Aur Paddles Add Kar Rahe Ho. Good Swim Ho Ya Bad Swim Ho, Wo Unse Sikhte Hai Aura Age Badh Jaate Hai.

Agar Aapko Aur Bhi Jaldi Improve Karna Hai Toh Ye Chiz Bahot Kaam Aayegi. Bass Aapko Apne Experiences Ko More Informed Training Aur Preparation Ke Liye Use Karna Hoga.

Apne White Lab Coat Ko Pahniye Aur Apni Training Ko Objectively Dekhiye. Aisi Kaun Si Chize Hai Jisme Aap Accha Perform Kar Rahe Hai? Kaha Par Aap Successful Hai? Aisi Kaun Si Chize Hai Jis Mei Aap Ko Improvement Ki Jarurat Hai?

Apne Ego Ko Protect Karne Ke Liye Apni Weaknesses Ko Avoid Karne Se Aap Growth Ki Opportunities Ko Bhi Avoid Kar Sakte Hai. Is Liye Kahi Jyada Accha Hoga Ki Ek Step Piche Lijiye Aur Evaluate Kariye Ki Aap Kaise Train Karte Hai, Kaise Prepare Karte Hai, Aur Aap Isse Bhi Better Kaise Perform Kar Sakte Hai.

2.Apne Daily Ke Efforts Ko Grade Karo:

Ek Aisa Issue Jo Most Of The Swimmers Se Sunne Ko Milta Hai Jo Mentally Tougher Banna Chahte Hai Wo Ye Hai Ki Unhe Sach Mei Nahi Pata Hai Ki Apni Mental Toughness Ko Measure Kaise Karna Chhaiye.

Har Ek Swimmer Ke Liye Mental Toughness Ki Meaning Aur Definition Alag Alag Hoti Hai.

Aise Mei Apne Mental Toughness Ko Grade Karna Bahot Helpful Ho Sakta Hai.

Khud Ko Ek Tangible Target Dijiye Even Agar Skills Ek Abstract Thing Ki Tarah Dikh Rahi Hai Tih Bhi.

Agar Aap Aisa Karte Hai Toh Aap Bhi Payenge Ki Practice Ke Time Apne Efforts Ko Grade Karne Se Aap Training Ke Time Easily Excellent Effort Par Focus Kar Payenge.

3.Practice Mei Daily Challenges Aur Goals Set Karo:

Practice Ke Time Daydreaming Karna Ek Aisi Chiz Hai Jise Hum Sab Ek Certain Degree Tak Karte Hai. But Agar Aap Sirf Yahi Karte Hai Toh Aap Apne Time Ka Maximum Use Nahi Kar Payenge Practice Ke Time.

Focus Karne Ka Ek Way Hai Ki Har Din Pool Mei Apne Liye Small Goals Aur Challenges Ko Set Karo.

Chhoti-Chhoti Chize Hoti Hai Jo Aapke Coach Aaps Except Karte Hai Use Bhi Beyond Jaati Hai Jo Sirf Aapko Swimming Ke Time Engaged Aur Present Hi Nahi Rakhti Hai Balki Is Tarah Ki Engagement Bahot Hi Fun Aur Rewarding Hoti Hai Than Apne Mind Ko Idhar-Udhar Bhatakne Ke Liye Allow Karna Aur Apni Swimming Ko Enjoyment Ki Jagah Suffering Banana Se Toh Bahot Accha Hai.

4.Khud Ko Visualize Kariye Ki Aap Kisi Bhi Adversity Se Overcome Kar Le Rahe Hai:

Countless Olympians From Michael Phelps To Katie Ledecky Is Mental Skill Ka Use Bahot Acche Se Karte Hai Competition Ke Time Hone Wali Stress Se Khud Ko Prepare Karne Ke Liye. Race Day Ke Din Swimmers Blindsided Aur Choke Hote Hai Kyu Ki Wo Pressure, Stress, Aur Expectations Ke Liye Prepare Nahi Hote Hai.

Jab Aap Visualization Ka Properly Use Karte Hai, Nerves Ko Rehearse Karne Ke Liye, Toh Butterflies, Block Under Your Feet, Water Ka Wo Cold Rush Jab Aap Pool Mei Dive Karte Hai Toh, Real Life Mei Aane Wale Adversity Ke Moments Itna Maayne Nahi Rakhte Hai.

Kyu Ki Aapne Khud Ko Aisi Situation Ke Liye Bahot Pahle Se Hi Imagine Kar Rakha Hota Hai. Aur Koi Bhi Adversity Aapke Focus Aur Energy Ko Kam Nahi Kar Paati Hai.

Sirf Swimming Ke Liye Hi Nahi Aap Apne Life Ke Kisi Bhi Bade Event Ko Prepare Karne Ke Liye Positive Visualization Ka Use Kar Sakte Hai. Mai Bhi Is Technique Ko Follow Karta Hu Aur Apne Life Mei Use Bhi Karta Hu Aur Is Chiz Ka Result Bhi Bahot Accha Aata Hai. Aap Ko Bhi Ise Zarur Try Karna Chhaiye.

Indian Swimming Ki News And Swimming Se Related Amazing Tips Janne Ke Liye Facebook Par SwimSwam Hindi Ko Jrur Like Kar Le.