Swim Series Budapest: Scozzoli Show Con 59.05 Panziera Domina i 200 Dorso

FINA CHAMPIONS SWIM SERIES 2019 #2 – BUDAPEST

Parata di stelle del nuoto a Budapest, dove è iniziata la seconda tappa della FINA Champions Swim Series.

Programma ricco che vedrà in acqua delle belle sfide che sicuramente renderanno questa tappa molto interessante.

Vedremo in acqua Federica Pellegrini nei 100 metri stile libero, Margherita Panziera nei 200 metri dorso e Fabio Scozzoli nei 100 metri rana.

Il programma gare è lo stesso visto nella tappa in Cina, con l’unica variante che i 400 ed i 200 metri stile libero non si svolgeranno nello stesso giorno.

400 METRI STILE LIBERO DONNE

Ajna Kesely, atleta di casa a Budapest, vince la prima gara della serata, toccando la piastra in 4:05.92. Attualmente la Kesely si trova alla quarta posizione nel ranking mondiale stagionale con il tempo di 4:05.12 nuotato ai Campionati Ungheresi. Seconda la cinese Wang Jianjiahe con 4:07.50. Terza Holly Hibbot con il tempo di 4:08.18

200 METRI FARFALLA UOMINI

Kristof Milak guida la classifica mondiale stagionale con il tempo nuotato ai Campionati Nazionali di Debrecen, 1:53.19.

Questa sera nuota poco più di 5 decimi sopra quel tempo e chiude primo in 1:53.64. Il Giapponese Masato Sakai arriva con oltre un secondo di ritardo e tocca in 1:55.40. Chad le Clos è terzo con 1:55.95

100 METRI FARFALLA DONNE

Sarah Sjostrom è l’unica a nuotare sotto i 57 secondi. Crea il vuoto dietro di sé la campionessa olimpionica che chiude in 56.78. La Sjostrom ha vinto questa gara in entrambe le tappe della Swim Series.

Oltre i 58 secondi le altre atlete. Seconda l’egiziana Farida Osman che nuota il suo miglior tempo stagionale, 58.32. Penny Oleksiak è terza con 58.52, solo due decimi sopra il su migliore stagionale.

50 METRI STILE LIBERO UOMINI

Lotta tra i primi due al mondo in questa stagione. Ben Proud ha la meglio su Bruno Fratus aggiudicandosi la gara con il tempo di 21.52. Fratus tocca per secondo con il tempo di 21.67.

Fratus guida il ranking mondiale stagionale con il tempo di 21.27 realizzato il mese scorso ai Campionati Brasiliani.

Chiude il podio Vladimir Morozov con il tempo di 21.77

200 METRI RANA DONNE

Yuliya Efimova nuota il suo migliore stagionale vincendo la gara con il tempo di 2:22.52.

La russa balza così al primo posto del ranking mondiale stagionale, superando il tempo di 2:22.53 nuotato da Ye Shiwen alla tappa di Guangzhou delle Swim Series.

Eszter Dora Bekesi arriva al tocco della piastra con quasi 5 secondi di ritardo dalla Efimova, aggiudicandosi il secondo posto con 2:27.54. L’americana Katie Meili è terza con 2:27.86.

100 METRI DORSO UOMINI

Rylov nuota il suo migliore stagionale toccando per primo in 52.81. Nella classifica mondiale conserva il secondo posto, dietro il cinese Xu Jiayu.

L’americano Matt Grevers è secondo con 53.09. Il russo Kliment Kolesnikov chiude terzo con 53.75

200 METRI DORSO DONNE

Arriva la prima atleta italiana, Margherita Panziera, prima al mondo in questa stagione nei 200 metri dorso, grazie al tempo di 2:05.72 realizzato a Riccione.

Anche a Budapest dimostra di essere lei l’atleta da battere e chiude per prima con il tempo di 2:06.41

Katinka Hosszu ed Emily Seebohm nuotano entrambe oltre i 2:08. La Iron Lady è seconda con 2:08.16, mentre l’australiana Seebohm terza con 2:08.89

50 METRI FARFALLA UOMINI

Nicholas Santos nuota il primo tempo al mondo, chiudendo in 22.60 e scavalcando il 22.74 nuotato da Oleg Kostin ai Campionati Russi

Il detentore del Record mondiale Andrii Govorov è secondo con 22.87. Michale Andrew chiude terzo con 23.19

100 METRI STILE LIBERO DONNE

Dopo aver vinto la gara dei 100 metri farfalla, la svedese Sarah Sjostrom si concede il bis dopo pochi minuti. Tocca per prima la piastra in 53.03, recuperando nella vasca di ritorno lo svantaggio ai 50 metri accumulato su Pernille Blume.

La Blume è seconda con 53.40 (passaggio ai 50 metri 25.28) migliorando il tempo di 53.68 nuotato a Guangzhou.

Bella prestazione da parte di Federica Pellegrini. Il suo migliore stagionale nei 100 stile libero è il tempo realizzato agli Assoluti di Riccione, 53.72. Stasera chiude terza con 53.91 (passaggio ai 50 metri 27.76).

200 METRI MISTI MASCHILI

Lo svizzero Jeremy Desplanches ha chiuso con un solido 28.00 negli ultimi 50 metri a stile libero abbattendo Chase Kalisz ed andando a vincere con il tempo di 1:57.01, vicino al suo migliore stagionale.

Kalisz, che era al comando nella frazione a rana, è finito secondo con 1:57.74. Il tedesco Philip Heintz ha realizzato la frazione a stile libero più veloce della gara (27.65) e si aggiudica il terzo posto con 1:58.54

50 METRI RANA DONNE

Dopo aver conquistato la gara dei 200 metri rana, la russa Yuliya Efimova porta a casa anche la vittoria nei 50 metri, chiudendo in 30.26. La Efimova sale così sulla vetta della classifica mondiale, superando Molly Hannis.

L’americana Molly Hannis è seconda con 30.77, mentre Imogen Clark chiude terza con 30.85.

100 METRI RANA MASCHILI

Grande prestazione di Fabio Scozzoli, che con il tempo di 59.05 nuota il suo personale di sempre, nonché il secondo tempo italiano all time, dietro solo al Record Italiano di Nicolò Martinenghi di 59.01.

Ora Fabio è quarto al mondo in questa stagione.

Il russo Anton Chupkov è secondo con il tempo di 59.05.

50 DORSO FEMMINILI

Secondo tempo al mondo per la russa Anastasia Fesikova che chiude in 27.58. Georgia Davies migliora il tempo nuotato nella tappa di Guangzhou e tocca seconda in 27.89.

Chiude le prime tre posizioni la brasiliana Etienne Medeiros con 28.25

200 METRI STILE LIBERO UOMINI

Chad le Clos tocca per primo lapperete di virata ai 50 metri con una velocissima apertura a 24 secondi. Viene subito dopo raggiunto dal lituano Danas Rapsys che mantiene il comando e tocca per primo in 1:46.74. Sotto 1:47 soltanto il russo Aleksandr Krasnykh secondo con 1:46.91. Chad le Clos scivola in quarta posizione con 1:48.82, superato anche dall’ungherese Dominik Kozma

