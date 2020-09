Stirling: Duncan Scott 1:41 Nei 200 Stile In Una Prova Tempo Vasca Corta

UNIVERSITA’ DI STIRLING – PROVE TEMPO

Venerdì 25 Settembre

The University of Stirling, Stirling Scotland

SCM (25m)

Unofficial

All’inizio di luglio, i nuotatori d’elite che frequentano l’Università di Stirling sono tornati ad allenarsi.

La squadra, che contiene talenti come Duncan Scott, Aimee Willmott e Kathleen Dawson è tornata in piena attività dal 24 agosto. Dopo appena un mese è stata organizzata la prima manifestazione non ufficiale.

I risultati sono stati forniti dall’Università di Stirling.

In gara sia al mattino che al pomeriggio, il versatile Duncan Scott ha dato il via alle sue prove tempo con i 200 metri stile libero. Le gare si sono svolte in vasca corta e Scott ha chiuso in 1:41.94. Questo è il terzo tempo più veloce realizzato da Duncan in carriera.

Il 23enne detiene il record nazionale britannico in entrambe le versioni vasca lunga/vasca corta della distanza. In corta il primato lo stabilì ai Campionati Europei del 2019 con il tempo di 1:40.92. Ai Campionati Europei del 2018 stabilì il record britannico con l’1:41.42 che gli consegnò la medaglia d’argento, dietro il lituano Danas Rapsys.

Nel pomeriggio ha nuotato invece i 200 metri misti, chiudendoli in 1:54.57. Un risultato di tre secondi in più rispetto al suo personale di 1:51.85, realizzato alla finale della International Swimming League (ISL) di Las Vegas.

La sedicenne Katie Shanahan ha impressionato nella gara femminile dei 200m misti. La Shanahan ha fermato il crono a 2:11.88. Sarebbe stato record scozzese di categoria se fosse stato realizzato in una gara ufficiale.

Un’altra sedicenne che ha fatto ottimi tempi ieri è stata Emma Russell. Nei 100 metri stile libero femminili ha toccato la piastra in 54.69, suo personal best di sempre. Anche in questo caso, il tempo, se fosse ufficiale, sarebbe il nuovo record scozzese di categoria.