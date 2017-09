Small Rewards Aur Performance Ka Special Relation

Young Swimmer Ke Liye Small Rewards Unke Improvement Me Kafi Help Krte Hai. Chahe Wo T-Shirt Ho Ya Cap Ho Ye Bag Tag Wo Swimming Me Choti Se Choti Chiz Swimmers Ke Liye Kafi Mayne Rakhti Hai, Kyuki Mai Swimmer Rah Chuka Hu Isliye Mai Janta Hu Ki Ye Sari Chizo Ka Kitna Important Role Hota Hai. Even Coaches Or Parents Dono In Sab Chizo Ko Agar Dhyan Me Rkhe To Wo Apne Swimmers Ko Bhi Motivate Kar Skte Hai. To Chaliye Dekhte Hai Ki Kya Hai Small Rewards Aur Performance Ka Relation?.

One

Hard Work Ke Baad Choti Se Bhi Treat Swimmer Ke Mind Ko Refresh Kar Skti Hai Jruri Nahi Hai Ki Treat Aap Kisi Restaurant Par Hi Jake De, Treat Means Uski Koi Bhi Favorite Chize Aap Usko De Jo Use Khne Me Pasand Ho, Isse Ek Fayda To Mind Refresh Ho Jayega Or Swimmer Ke Mind Se Hard Workout Ka Pressure Bhi Hat Jayega. Ho Skta Hai Next Workout Me Swimmer Aur Accha Perform Kre Kyuki Sayad Use Pta Ho Ki Workout Ke Baad Koi Treat Uska Wait Kar Rhi Hai.

Two

Agar Swimmer Ko Next Level Ki Or Push Krna Hai To Hai Milestone Ke Liye Small Reward Fix Krna Hoga, Jaise Ki Agar Swimmer Ne 30days Me Apne Time Ko 1-2 Ya Jitna Bhi Aapne Socha Ho Uske According Improve Kar Liya To Aap Usko New Cap Ya Koi Positive Quote Wali T-Shirt Denge. Kyuki Har Swimmer Chahta Hai Ki Uski Mehnat Ka Inam Use Mile, Chahe Wo Competiton Me Medal Ke Roop Me Ho Ya Aap Khud Koi Inam Apne Swimmer Ko De.

Three

Medal Nahi Lekin Medals Ke Ribbon Ya Big Meet Ke Bag Tag Swimmers Ke Liye Hamesa Ek Reminder Ke Roop Me Kaam Karte Hai Or Jab Swimmer Bag Apne Shoulders Par Dalta Hai To Indirectly Yahi Sab Wo Khas Chize Hoti Hai Jo Swimmers Ke Mind Ko Hmesa Focus Rkhne Me Help Krti Hai.

Four

T-Shirt Jispar Likha Ho National Team Ya Summer Championship Team Hmesa Ek Alag Feel Deti Hai Swimmer Ko.

Five

Aur Ye Sari Chize Wo Hai Jo Naki Unn Swimmers Ko Motivate Karti Hai Jinhone Wo Bag Tags Ya National Team Ki T-Shirt Hasil Ki Or Balki Jitne Bhi Young Swimmers Hai Unko Bhi Motivate Karti Hai Wo Sari Chize Pane Ke Liye. Jab Young Swimmers Apne Senior Swimmer Ke Bag Par Multiple Tags Or Higher Level Ke T-Shirts Ko Dekhte Hai To Ek Hi Baat Unke Mind Me Aati Hai Ki “Someday That Will Be ME!”

I Hope Ye Article Aapko Pasand Aaya Hoga Agar Aaya Ho To Please Apne Group Me Share Kre Or Inn Sab Chizo Ki Importance Baki Parents Tak Bhi Pahuchaye. Jai Hind…..

