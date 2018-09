Sarah Sjostrom E Vlad Morozov Record 50 Sl Alla FINA World Cup

FINA WORLD SERIES CUP 2018 – KAZAN

Venerdì 7 settembre – Domenica 9 settembre

Aquatics Palace, Kazan, Russia

Vasca Lunga 50 metri

Finale da fuochi d’artificio a Kazan, dove le ultime due gare in programma del primo giorno sono stati i 50 stile libero femminili e maschili.

50 stile libero femminili

World-Record 23.67 Sarah Sjostrom 2017

2017 World Cup Record 24.30 Cate Campbell 2015

World Junior Record 24.33 Rikako Ikee 2017 SJOSTROM Sarah 23.83 World Cup Record KROMOWIDJOJO Ranomi 24.55 HEEMSKERK Femke 24.64

La detentrice del Record Mondiale sulla distanza Sarah Sjostrom ha dominato anche la prima tappa della FINA World Cup.

Unica atleta a scendere sotto i 24 secondi, la Sjostrom ha toccato la piastra a 23.83. Stabilisce così il nuovo record della World Cup.

Il precedente era stato fissato dall’australiana Cate Campbell nel 2015 con il tempo di 24.30.

Il tempo migliore della stagione per la velocista svedese è rappresentato dal 23.74 nuotato ai Campionati Europei di Glasgow il mese scorso.

A Glasgow Sarah Sjostrom vinceva il titolo europeo per un centesimo sulla danese Pernille Blume, che tentò di fare meglio della campionessa svedese nella semi finale dei 100 stile libero.

Il 23.83 nuotato ieri sera a Kazan costituisce l’ottava prestazione all time.

Nel 2017 durante i mondiali di Budapest, Sarah Sjostrom stabilì il Record del Mondo con il tempo di 23.67. Lo strappò alla tedesca Britta Steffen che lo fissò ai Mondiali di Roma 2009, durante l’epoca dei “super costumi”.

50m stile libero – migliori 8 prestazioni all time:

Sarah Sjöström, SWE, 23.67, 2017 Budapest Britta Steffen, GER, 23.73, 2009 Roma Sarah Sjöström, SWE, 23.74, 2018 Glasgow Pernille Blume, DEN, 23,75, 2018 Glasgow C. Campbell, AUS, 23.78, 2018 Gold Coast Cate Campbell, AUS, 23.79, 2018 Gold Coast C. Campbell, AUS, 23.81 2018 Tokyo Sarah Sjöström, SWE, 23.83 2018 Kazan

50 stile libero maschili

World-Record 20.91 Cesar Cielo 2009

2009 World Cup Record 21.64 Florent Manaudou 2015

World Junior Record 21.75 Michael Andrew 2017

MOROZOV Vladimir 21.49 Record World Cup ANDREW Michael 21.99 GOVOROV Andrii 22.03

Vladimir Morozov nella finale dei 50 stile libero maschili riesce nell’impresa. Tocca la piastra a 21.49, nuovo Record della FINA World Cup.

Il precedente apparteneva al velocista francese Florent Manaudou che lo stabilì nel 2015 con il tempo di 21.64.

Michael Andrew, che detiene il Record Mondiale Junior in questo evento, deve accontentarsi dell’argento con 21.99.

Per Morozov, il tempo di ieri sera si colloca tra le sue 5 migliori performance ed è soltanto di cinque centesimi più alto rispetto al suo record nazionale russo.

Gli Europei di Glasgow hanno rimescolato la classifica delle migliori prestazioni all time. L’oro vinto da Ben Proud in 21.11, rappresenta il miglior tempo della storia in tessuto e lo colloca al terzo posto all time.

Andrea Vergani si è laureato vice campione europeo con il tempo di 21.37, collocandosi come 14 ° più veloce in assoluto.

Con la collaborazione di Loretta Race.

