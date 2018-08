Peaty Contro FINA Per Uso Della Sua Immagine Per Promuovere World Cup

Kazan, Russia – 7-9 settembre (Vasca Lunga)

Doha, Qatar – 13-15 settembre (Vasca Lunga)

Eindhoven – 28-30 settembre (vasca corta)

Budapest, Ungheria – 4-6 ottobre (vasca corta)

Pechino, Cina – 2-4 novembre (vasca corta)

Tokyo, Giappone – 9-11 novembre (vasca corta)

Singapore – 15-17 novembre (vasca corta)

Dopo che sono state annunciate le tappe della FINA World Cup, molti nuotatori hanno manifestato la loro partecipazione.

Tuttavia, il detentore del record mondiale dei 50 e 100 metri rana e campione olimpico Adam Peaty ha attaccato la FINA per l’uso della sua immagine in un post su Twitter.

Il Tweet di FINA

In un tweet promozionale della Coppa del Mondo la FINA inseriva l’immagine di Peaty con la seguente citazione: “Pensi di aver visto tutto? Quindi attendi fino al mio ritorno in piscina alla Coppa Del Mondo FINA! Così eccitato di gareggiare!” (Do you think you’ve seen it all? Then wait until I get back to the pool at the FINA Swimming World Cup. So exited to race!).

Tuttavia, era chiaro che questa citazione era un mero desiderio della FINA. Il tweet si chiudeva con: “‘@adampeaty potrebbe dire così, non credete?”

Il tweet è stato rimosso, ma lo si può leggere nel re-tweet del giornalista della BBC Nick Hope:

“Hi @adam_peaty, FINA here…” Swimming’s governing body calling out the Olympic champion to race in their forthcoming World Cup series… There’s money to be made, but major medals are his priority. pic.twitter.com/6IqKX2HioX — ✌️🏊🏻‍♂️ᑎIᙅK ᕼOᑭᙓ🇬🇧✌️ (@NickHopeTV) August 22, 2018

La risposta di Peaty

In risposta alla FINA, Peaty ha twittato la seguente osservazione. “Forse hanno bisogno di inserirsi in un periodo dell’anno in cui la gente vuole gareggiare i 50 in Lunga ed anche i 50 in Corta (segue emoji dubbiosa)”

Maybe they need to put them at a time of year when people want to race aswell as 50/50 SC and LC 🤔 https://t.co/wwjYwp0D5M — Adam Peaty MBE (@adam_peaty) August 22, 2018

Peaty non è l’unico nuotatore di fama mondiale la cui immagine è stata usata dalla FINA a scopo promozionale della World Cup di quest’anno. La giamaicana Alia Atkinson , la svedese Sarah Sjostrom e la giapponese Daiya Seto sono tutte apparse in tweets di FINA questo mese.

Tuttavia il post con Peaty è l’unico che contiene una citazione ipotetica dell’atleta.

Originariamente riportato in inglese da Loretta Race.

Puoi leggere l’artico in lingua originale qui