Résultats du Trophée Lucien Zins 2017 : 9 nouvelles MPF

Trophée Lucien Zins 2017

Du Vendredi 23 Juin au Dimanche 25 Juin 2017

Centre Omnisports Pierre de Coubertin, Massy

Bassin de 50m

Liste de départ

Résultats

Les compétitions nommées “Trophée Lucien Zins” sont le point d’orgue de la saison pour les dames âgées de 11 à 13 ans et les messieurs âgés de 12 à 14 ans. Elles sont composées d’une finale nationale regroupant tous les meilleurs nageurs français par catégories d’âges, ainsi que de finales inter-régionales et régionales. Le trophée Lucien Zins a toujours eu pour objectif de récompenser la polyvalence ; seul les 8 meilleurs dames et les 8 meilleurs messieurs (à l’addition de toutes les épreuves) recevaient une médaille à la fin de la compétition.

Cependant, l’édition de cette année est nouvelle en son genre. En effet, le weekend dernier, non pas 16 médailles ont été distribué, mais bien 144. L’explication est assez simple : la compétition est composée de 16 épreuves. Chaque nageur peut participer à autant d’épreuves qu’il le souhaite. Les 3 premiers de chaque épreuve sont récompensés, ce qui fait 48 médailles pour les hommes et 48 médailles pour les dames. De plus, les 8 meilleurs dames et messieurs par catégorie d’âge, à l’addition des 6 épreuves sur lesquelles ils ont marqués le plus de points, sont aussi récompensés – ajoutant donc 24 médailles pour les hommes et 24 pour les dames.

Vendredi 23 Juin 2017

Le premier jour de la compétition était composé de 10 épreuves : 5 dames et 5 messieurs. Deux meilleures performances françaises ont été actualisées : la première dès la première matinée lors du 100 M papillon messieurs. Le jeune nageur du Stade Français O Courbevoie Ulysse PAYRARD a nagé un temps de 1:06.90, lui permettant ainsi de battre la MPF 12 ans sur la distance. L’épreuve a été remportée par Lucas PELEY, CN Calédoniens, en 1:00.43. La seconde MPF a été actualisée lors de la seconde réunion lors du 100 brasse dames. Justine DELMAS, CNO St-Germain-en-Laye, a nagé un très bon temps de 1:16.21, battant donc la meilleure performance française 12 ans et lui permettant par la même occasion de remporter la distance, devançant les dames ayant jusqu’à 2 ans de plus qu’elle.

Samedi 24 Juin 2017

Le deuxième jour de la compétition était lui aussi composé de 10 épreuves, et deux meilleures performances française ont aussi été battues. Les deux MPF ont eu lieu lors de la matinée, sur le 50 papillon. Tout d’abord, Ulysse PAYRARD a obtenu son second record de France 12 ans, en réalisant un chrono de 29.03. Il se classe à la 36ème place toute catégorie, qui fut encore une fois remporté par Lucas PELEY, en 26.54. Juste après, lors du 50 papillon dames, la nageuse de St-Malo Natation Coralie SAVART a obtenu le titre de championne de France, en actualisant la MPF 13 ans dans un chrono de 28.92. À noter aussi que la jeune Justine DELMAS a remporté le 200 brasse dames lors de la réunion de l’après-midi dans un temps de 2.44.77, décrochant ainsi son deuxième titre de championne de France.

Dimanche 25 Juin 2017

La troisième et dernière journée du trophée Lucien Zins était composée de 12 épreuves durant lesquelles 5 MPF ont été obtenues. Lors de la matinée, Mihatia RAJOELISOLO, nageur du EMS Bron, a battu la MPF 12 ans sur le 200 M papillon en 2:30.15. Il se classe 21ème de la distance qui fut remportée par Paul ANNOCQUE, CN Beaune, en 2:13.08, avec plus de 6 secondes d’avance sur le deuxième. La seconde MPF de la matinée est décrochée par Brendan FITZPATRICK lors du 50 brasse messieurs. Il remporte la distance dans un chrono de 30.20, nouvelle MPF 14 ans, et devance le second de presque 1 seconde. La dernière demi-journée était composée de 3 différentes épreuves, pour chacune desquelles une MPF a été battue. Tout d’abord le 200 4n dames, où Justine DELMAS a obtenu sa deuxième MPF 12 ans dans un chrono de 2:33.17, se classant 6ème de la distance, remporté par Noah BONDOUY, ES Massy Natation, en 2:29.39. À ensuite pris place le 100 dos dames, distance remportée par Marine DECTOUX, nageuse de Saint-Raphael Natation, en 1:05.30, nouvelle MPF 13 ans. Enfin, lors du 50 nage libre messieurs, Ulysse PAYRARD a obtenu son 3ème record de France 12 ans en nageant 27.00. Il se classe 43ème de la distance remporté par Youris GERAN, CNIC Les Squales, en 25.28.

Classement final des clubs :

ES Massy Natation, 1071 Points CN de Baie-Mahault, 626 Points CNO St-Germain-En-Laye, 606 Points

En résumé :

9 nouvelles meilleures performances françaises ont été décrochées lors de ces 3 jours de compétition, 5 chez les messieurs et 4 chez les dames.