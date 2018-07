Ramon Klenz ganz groß: Neuer deutscher Rekord über 200m Schmetterling

130. Internationale Deutsche Meisterschaften

19. – 22. Juli 2018

Berlin

Schwimm- und Sprunghalle im Europa-Sportpark (SSE)

Mehr als 32 Jahre hat es gedauert, bis ein Schwimmer den Deutschen Rekord über 200 m Schmetterling brechen konnte. Den hielt nämlich seit dem 28. Juni 1986 der Albatros Michael Groß. Heute, am 19. Juli 2018, war es dann soweit: Der Hamburger Ramon Klenz knackte den bisher scheinbar unerreichbaren Rekord. In 1:55,76 blieb Klenz nicht nur unter dem Rekord von Groß, er schwamm auch unter 1:56 und verbesserte seine vorherige Bestleistung um satte 1,74 Sekunden.

Seine Erklärung für den Leistungssprung: “Dadurch, dass die Saison in diesem Jahr so lange geht, konnte ich im Vorfeld der DM viel länger trainieren als in den letzten Jahren und damit auch länger meine Form aufbauen!“ Klenz hat gute Chancen, noch für die Europameisterschaften nachnominiert zu werden. Der 19-Jährige liegt in Europa im Moment immerhin auf Platz 3.