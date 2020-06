Pool Na Open Hone Ki Wajah Se Virdhawal Khade Le Sakte Hai Retirement

Olympic Swimmer Virdhawal Khade Ne COIVD-19 Ke Chalte Indian Me Band Pade Swimming Ko Lekar Kafi Dukhi Hai Aur Unhone Tweet Kiya Hai Ki “Swimming Se Retirement Leni Ki Soch Rha Hu. Swimming Kab Start Hogi Isko Lekar Koi News Koi Communication Nahi Ho Rhi Hai, Asha Thi Ki Swimming Ko Bhi India Me Baki Sports Ki Tarah Hi Treat Kiya Jata.”

Unhone Uske Phle Bhi Ek Tweet Kiya “India Me Lagbhag 3 Month Ho Chuke Hai Jab Koi Swimmer Pool Me Utra Ho, Agar Baki Athlete Training Ke Time Social Distancing Rakh Sakte Hai To Swimmer Bhi Same Chiz Kar Sakte Hai”

Halaki Abhi Bhi Indian Government Ne Swimming Pool Reopen Krne Par Koi Vichar Nahi Kiya Hai.

Almost 3 months since the swimmers in India entered the pool . If other competitive athletes can follow social distancing while training , competitive swimmers can do the same as well .

I hope other Olympic swimming prospects don’t consider retiring because of this . — Virdhawal Khade OLY (@virdhawalkhade) June 14, 2020

Is Bare Me Virdhawal Khade Se Thodi Or Baat Kari Gayi Jisme Unhone Btaya:

“Sabse Pehle, India Mein Kaafi Saare Sports Ki Training Shuru Ho Chuki Hain . Sabhi Sports, Government Instructions Aur Social Distancing Rules Follow Karke Trianing Kar Sakte Hain.

Abhi Tak Sirf Swimming Ko Permission Nahi Mil Payi Hain. Yeh Baat Thodi Unfair Lagti Hain Mujhe. Competitive Swimmers Bahut Achche Se Social Distancing Follow Karke, Aur Responsibly Training Kar Sakte Hain Aisa Mujhe Lagta Hain. Toh Government Se Meri Yeh Expectation Hain Ki Jald Se Jald Woh Competitive Swimmers Ko Training Karne Ki Permission Denge.

Mere Decision Se Nihar Sir Shocked The. Woh Abhi Bhi Mujhe Positive Rehne Ko Keh Rahe Hain. Aur Woh Hope Kar Rahe Hain Ki Hum Training Jald Se Jald Shuru Kar Payenge. Agar Aisa Ho Paya Toh Definitely Mujhe Retirement Ke Baare Mein Decide Karne Mein Phir Se Soch A Padega. Almost 3 Mahine Training Na Kar Paane Ki Wajah Se Sab Athletes Ke Man Mein Doubt Aur Uncertainty Paida Hui Hain. Training Start Karne Se Ispe Thoda Control Aa Sakta Hain.”

Paramjeet Sejwal

Hamne Is News Par Paramjeet Sejwal (Jo Ki 3 International Swimmer Ke Father Hai) Se Baat Ki Aur Unki Ray Jani Unhone Btaya Ki “Khelo India And National Medallist Swimmer Ko Practice Ke Liye Allow Karna Chahiye, Kyuki Lagbhag Har Sports Ka Workout Aap Sayad Apne Ghar Ke Backyard Par Kar Sakte Hai lekin Swimming Ek Aisa Sport Hai Jisme Pool Ke Bina Practice Ka Koi Matlb Nahi Hai And Aap Kya Sochte hai Kya Pool Open Hone Ke Baad Swimmer Apne Best Time Hit Kar Payega?, Swimming Me Agar Aap 1 Week Training Skip Karte Hai Aapki Performance kai Week Piche Pahuch Jati Hai”

“Government Alternate Days Par Pool Open Karne Ka Vichar Kar Sakti Hai”

“Agar India Ke Top Player Hi Is Situation Me Retirement le Lenge To Ye Na Sirf Indian Swimming Community Ke Liye Ek Huge Loss Hoga Balki Jo Young Swimmers Hai Unki Seriousness Bhi Kam Hoti Jayegi Swimming Ke Liye”.