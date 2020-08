Nuoto Paralimpico: Angela Procida Ci Cimenta Nelle Open Water Ad Ischia

Angela Procida, giovane promessa del nuoto paralimpico, si cimenterà questa mattina nelle open water.

Alle ore 11:30 di oggi, domenica 23 Agosto, la giovane atleta prenderà parte al “Trofeo Punta Caruso”, una manifestazione che coinvolge sia nuotatori esperti che amatoriali, che si svolgerà nell’isola campana di Ischia.

Angela Procida ha 20 anni. Detiene il Record del Mondo nei 50 dorso e 100 stile libero S2 in vasca corta. Ai Mondiali di nuoto Paralimpico svoltisi a Londra nel 2019, ha conquistato il bronzo nei 100 m dorso e l’argento nei 50 (S2). In entrambe le distanze detiene il Record Italiano in vasca lunga.

Ai Mondiali di Londra ha anche conquistato la qualificazione individuale per le Paralimpiadi di Tokyo, che si svolgeranno dal 24 Agosto al 5 Settembre 2021.

Più recentemente, la giovane atleta si è anche candidata per le elezioni del Consiglio Regionale della Campania.

In un’intervista al Corriere Del Mezzogiorno ha dichiarato: “A 5 anni la mia vita è cambiata. Ma non mi sento di dire in peggio. Su molte cose è cambiata in meglio: occorre prendere ogni risvolto della quotidianità dal lato positivo. Oggi, a 20 anni, sento di essere in grado di affrontare qualsiasi ostacolo. E l’aspetto positivo sa dov’è? Nella consapevolezza che ciascuno di noi può contribuire a modificare i destini del mondo».