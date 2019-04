Nouveau Record de Suisse pour Jeremy Desplanches sur 400 4 nages

CHAMPIONNATS DE FRANCE ELITE 2019 – 50M

Du Mardi 16 au Dimanche 21 Avril 2019

Séries à partir de 9h30 ; finales C à partir de 18h00 ; finales A/B à partir de 18h30

Hôte : Ligue régionale de Bretagne de natation

Piscine de Bréquigny, 12 boulevard Albert 1er, RENNES

50m

Liste des engages : cliquer ici

Résultats : cliquer ici

Lors de la première journée des Championnats de France Elite à Rennes, en finale A du 400 4nages, le suisse licencié à l’Olympique Nice Natation Jeremy Desplanches s’est largement imposé établissant un nouveau record personnel et record de Suisse. Desplanches a remporté la finale en 4:12.86 à un peu plus de cinq secondes du deuxième, le nouveau Champion de France du 400 4 nages Samy Helmbacher (4:18.17). Le podium a été complété par les jeunes Antoine Marc et Clément Bidart, nés en 2000 et 2001 respectivement en 4:18.43 et 4:19.30.

Il y a deux ans aux Championnats de France Elite, Desplanches avait aussi battu le record de Suisse en 4:13.11. Ci-dessous la comparaison de sa course de 2017 et celle de cette année.

MAI 2017 AVRIL 2019 passage au 50 Temps dans chaque nage passage au 50 Temps dans chaque nage 50m 27.18 26.79 100m 30.21 57.39 30.23 57.02 150m 32.68 32.15 200m 32.40 1:05.08 32.11 1:04.26 250m 35.73 35.79 300m 35.74 1:11.47 36.28 1:12.07 350m 30.63 30.67 400m 28.54 59.17 28.84 59.51 Temps final 4:13.11 4:12.86

Desplanches est parti plus vite sur la première partie de la course : 37 centièmes plus vite en papillon et 82 centièmes de moins en dos. Aux 200 mètres il passe donc 1.19 secondes plus rapidement qu’en 2017 ce qui lui a un peu coûté dans la deuxième partie de la course, en brasse 6 dixièmes de plus et 34 centièmes de plus en nage libre mais au total cela lui permet de nager 25 centièmes plus vite. Les deux courses se ressemblent, cela reste un nouveau meilleur temps pour Desplanches et un record de Suisse, à ce niveau chaque centième est crucial.

Cette performance le classe 4ème mondial cette saison à 6 centièmes du Hongrois Peter Bernek le 3ème.

Desplanches est aussi le détenteur du record de Suisse sur le 200 4 nages en 1:56.86 sur lequel il est engagé vendredi.