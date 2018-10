MP Swim: I Consigli Di Bob Bowman. Episodio 1) Esercizi Delfino 2-2

MP SWIM – I CONSIGLI DI BOB BOWMAN – EPISODIO UNO

Bob Bowman , capo allenatore della “Arizona State Sun Devils Nuoto e Tuffi”, spiega un esercizio nello stile farfalla che ama tanto far fare. Questo esercito 2-2 e 2 veniva usato molto dal più grande atleta di tutti i tempi, Michael Phelps.

2-2 E 2

Cosa significa?

Semplice: due bracciate con il braccio destro, due con il braccio sinistro, e due bracciate complete.

I SUGGERIMENTI DI BOB PER IL 2-2 E 2

Sforzatevi di respirare solo quando eseguite la bracciata completa. Se respirate in avanti durante le bracciate singole, alzerete la testa, i fianchi si abbassano ed il corpo dell’atleta sarà in una posizione innaturale in acqua.

Se avete bisogno di respirare durante le bracciate singole, fatelo lateralmente. Così manterrete una migliore posizione del corpo in acqua.

VANTAGGI DELL’ESERCIZIO

Questo esercizio oltre ad essere un ottimo aiuto per allenare lo stile farfalla, consente di lavorare sul ritmo della nuotata.

