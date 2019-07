Aggiornamento: Stasera Si Device Ma Impostato Alla Stessa Lunghezza Per Tutti

La seconda mattina di batterie di qualificazione è stata caratterizzata da alcune problematiche connesse all’utilizzo del device.

Il dispositivo utilizzato per la partenza nello stile dorso è stato il vero protagonista della mattina.

Riassumiamo ciò che è successo.

(dal nostro precedete approfondimento che puoi leggere qui)

Simone Sabbioni si sta posizionando per la partenza. Al momento della partenza, il sistema di ancoraggio de “device” cede. Simone Sabbioni si trova dunque ancorato al muro di partenza, mentre la gara continua regolarmente.

I giudici si rendono conto della totale assenza di responsabilità dell’atleta e decidono di fargli ripetere la gara.

Sabbioni ripete la gara.

Al momento della partenza, però, il device si stacca di nuovo.

Soltanto al terzo tentativo Simone Sabbioni riesce a partire e terminare la gara, per fortuna con successo, poiché il tempo di 53.85 lo proietta in semifinale.

Dopo l’ufficializzazione dei risultati, e prima dell’inizio delle batterie dei 1500 metri stile libero donne, viene concesso a Dylan Carter di ripetere la gara. Il nuotatore lamenta di essere stato pregiudicato (anche lui) dal malfunzionamento del sistema di partenza.

Carter termina la gara in 54.03, superando per un solo centesimo di secondo il tempo di Thomas Ceccon, che, incredibilmente, è fuori dalle semifinali. Ufficializzati i risultati, la giuria ci ripensa.

Per “danno occorso” riammette i due nuotatori che sono stati esclusi dopo l’inserimento di Sabbioni e Carter: Thomas Ceccon e l’ungherese Richard Bohus

Per la prima volta nella storia si avranno due semifinali da 9 nuotatori ciascuna.

Il Provvedimento della FINA

Da Gwangju ci arriva la conferma che nelle semifinali e finali che si disputeranno questa sera dello stile dorso, non verrà utilizzato il device in partenza.

L’avviso consegnato dagli organizzatori alle squadre Nazionali testualmente recita:

“Back Stroke Ledges will NOT be in use in the finals tonight”

Dove “Ledge” è il termine internazionale utilizzato per ciò che noi chiamiamo appunto “device”.

La conferma arriva anche da Rowdy Gaines della NBC:

Wow! No backstroke ledges will be allowed tonight at the World Championships! pic.twitter.com/TiTVTon9cH — Rowdy Gaines (@RowdyGaines) July 22, 2019

Aggiornamento dalla pubblicazione:

I dispositivi saranno ripristinati, ma saranno completamente estesi alla stessa impostazione per tutti i nuotatori.