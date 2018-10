Michael Phelps Parla Di Depressione, Di Boomer e Del Suo Ritorno

Michael Phelps si è seduto stamattina nel salotto del “Today Show”, con i conduttori americani Savannah Guthrie e Hoda Kotb.

Ha parlato della sua lotta contro la depressione, ha dato consigli per i giovani nuotatori, ed ha raccontato la sua nuova esperienza di genitore.

Sulla Depressione

“Aprire una conversazione su questi argomenti credo sia qualcosa di molto importante. che è qualcosa che è così importante. Sai, in realtà sto cercando di cacciare via questo stigma “. @MichaelPhelps parla di salute mentale pic.twitter.com/WBrJacyJt3 – (@TODAYshow) 25 Ottobre 2018

Phelps si è mostrato molto aperto. Ha parlato della sua lotta contro la depressione, e dei fatti avvenuti nel 2014. Nell’autunno del 2014, Phelps fu arrestato per guida in stato di ebbrezza, eccesso di velocità, e per aver guidato oltre la doppia striscia continua. Di quell’episodio ha detto:

“Ero così depresso. Non ho avuto nessun amore per me stesso ed onestamente io non volevo essere vivo.” @MichaelPhelps parla del momento difficile della sua nell’Ottobre 2014 pic.twitter.com/ky2gXOXHev – (@TODAYshow) 25 Ottobre 2018

Sul figlio Boomer

Tra gli altri argomenti di conversazione, Phelps ha discusso dei primi approcci di suo figlio Boomer con l’acqua. Ha sostenuto che: “il suo calcio è incredibile. Mi fa impazzire vedere come va in acqua senza paura”. Phelps ha sottolineato che non farà nessuna pressione su Boomer per farlo nuotare. Se vorrà, bene. Altrimenti potrà fare tutto ciò che lo renderà felice.

“Il suo calcio è incredibile. E ‘veramente folle vedere come senza paura sta in acqua. Se vuole nuotare, bene. In caso contrario, farà tutto ciò che lo rende felice.” @MichaelPhelps parla di suo figlio, Boomer. pic.twitter.com/SCfcNwyofD – (@TODAYshow) 25 Ottobre 2018

Il ritorno alle competizioni

Non sarebbe un’intervista completa Phelps senza che la questione di un ritorno si insinui nella conversazione. Ancora una volta Phelps dice, “Non riesco mai a vedermi tornare. Potrei, ma perché? Io non voglio.”

“Non riesco mai a vedermi tornare. Potrei, ma perché? Io non voglio.” @MichaelPhelps sul nuoto pic.twitter.com/bWGMperbGZ – (@TODAYshow) 25 Ottobre 2018

Per vedere l’intera intervista su Today.com clicca qui .

Articolo in inglese di Steven Myers. Per leggere l’articolo in inglese clicca qui