Los Angeles 2024 : “What’s Not in the Bid Book” : Épisode 2

En tant que candidate pour accueillir les Jeux Olympiques de 2024, la ville de Los Angeles en Californie a dû présenter son Bid Book. Le Bid Book est le dossier de candidature que doit remettre la ville candidate au Comité International Olympique (CIO) expliquant en quoi leur ville est la meilleur pour accueillir les J.O. Ce Bid Book illustre donc les lieux où les Jeux pourront prendre place et l’héritage qu’ils laisseront dans le futur, mais ne parle pas forcément du puit de culture qu’est la Californie, et particulièrement Los Angeles. Les vidéos What’s Not in the Bid Book essaient, comme le titre indique, de montrer au grand public ce que le Bid Book ne peut démontrer.

Dans le premier épisode, Casey Wasserman, président de LA2024, une organisation à but non-lucratif essayant de faire en sorte que les Jeux de 2024 se déroulent à Los Angeles, visite les coulisses des fameux Universal Studios. Dans cet épisode, Wasserman fait équipe avec Allyson Felix, athlète américaine 6 fois médaillée d’or aux Jeux Olympiques, pour visiter l’un des magasins de sneakers (chaussures) les plus réputés de LA, Sportie LA.

Dans cette vidéo, Felix raconte l’histoire derrière les chaussures qu’elle a utilisé pour Rio 2016, qui, pour un coureur, sont ce que la combinaison est à un nageur, et décrit les différentes étapes nécessaires à la création des chaussures parfaites pour une médaillée Olympique. Felix explique donc qu’il a fallu 4 ans de collaboration avec son partenaire Nike avant d’obtenir le résultat escompté, et que, à moins de 4 ans des Jeux de Tokyo, elle est déjà en train de retravailler avec eux sur la paire de chaussure qu’elle utilisera en 2020.

“On a le sport, la culture, la mode” dit Isack Fadlon, propriétaire de Sportie LA et ancien agent de sécurité lors des Jeux Olympiques de 1984. En effet, avec des milliards de dollars d’infrastructure déjà en place, Los Angeles a beaucoup à proposer aux athlètes et aux spectateurs. La ville pourra sauter l’étape de construction des stades, piscines, et village Olympique, afin de se concentrer sur le plus important : les athlètes qui rendent les Jeux si spéciaux, et l’héritage que laisse ces Jeux.

La bataille entre LA et Paris pour le privilège d’accueillir l’édition de 2024 des Jeux Olympiques et Paralympiques s’intensifie chaque semaine à l’approche de la réunion du CIO, qui aura lieu le 13 Septembre à Lima, Peru, où les membres du comité donneront leur vote final, et décideront donc de la ville qui accueillera les Jeux de 2024. Vendredi, le président du CIO Thomas Bach rencontrera les représentants de Paris et Los Angeles, afin de discuter de la possibilité d’accorder les Jeux de 2024 et 2028 aux deux villes, en même temps.

Vous pouvez retrouver ici les Bid Book de Paris et Los Angeles