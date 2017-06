Ryan Lochte et sa fiancée accueillent leur nouveau né Caiden Zane

Ce Jeudi 8 Juin 2017, le nageur Olympique Ryan Lochte et sa fiancée, le mannequin Kayla Rae Reid, ont accueilli leur premier bébé, un petit garçon du nom de Caiden Zane Lochte. Il est né à 5h46, pèse 3,57kg et mesure 55,88 cm.

Lochte a annoncé la nouvelle via les réseaux sociaux :

En Décembre dernier, Ryan Lochte avait annoncé qu’il allait devenir papa dans un post Instagram qui était vite devenu virale dans le monde de la natation.

La sanction disciplinaire que sert Ryan Lochte se termine à la fin de ce mois de Juin. Cette sanction était due à l’événement qui s’était déroulé lors des Jeux Olympiques de Rio, lorsque Ryan Lochte et trois autres nageurs Américain ont eu des problèmes avec les autorités brésiliennes après avoir fait des dégâts dans une station service. Lochte avait tout d’abord dit aux médias qu’ils avaient été agressé à l’arme à feu, avant d’avouer qu’il avait exagéré l’histoire et qu’il s’agissait en fait de gardes de sécurité les rappelant à l’ordre à la sortie de la station.

Sa suspension de 10 mois prend fin le 30 Juin, mais l’empêchera de participer aux U.S Nationals, et donc de se qualifier aux Championnats du Monde de Budapest de cet été. Il a participé à quelques petits meetings, tel que les Championnats des USA Masters, mais n’a pas pu participer aux compétitions importantes depuis Rio.

Lochte et Reid sont fiancés et prévoient de se marier en Octobre. L’histoire de Ryan Lochte ressemble de plus en plus à celle d’un certain Michael Phelps, dont l’ancienne fiancée (ils sont maintenant mariés) Nicole Johnson avait donnée naissance à leur enfant, Boomer, il y a maintenant 1 an et 1 mois.