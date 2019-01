L’Euro Meet 2019 Darà Il Via Alla Nuova “LEN Swimming Cup”

Cari genitori, inizia un nuovo anno anche per noi (anche se per noi il vero inizio è Settembre). I nostri…

SWAMMY AWARDS 2018: NAZIONALE IN SVILUPPO: ITALIA Per vedere tutti i nostri Swammy Awards 2018 presentati da TYR, clicca qui. …

“Quando avevo la tua età noi camminavamo per km per andare all’allenamento Facevamo 12.000 metri a sessione. Non come questi giovani che…