Leonie Beck knackt Normzeit über 400 m Freistil

Swim Open Stockholm 2019

12. bis 15. April 2019

Stockholm, Schweden

Am vorletzten Finalabend stehen aus deutscher Sicht noch viele spannende Entscheidungen in Stockholm statt. Fünf junge deutsche Toptalente werden im Finale über 400 m Freistil starten: Sarah Köhler, Reva Foos, Leonie Beck, Lea Boy und Isabel Gose. Über 100 m Freistil greifen Damian Wierling, Josha Salchow und Christoph Fildebrandt ihre Saisonbestleistungen und damit eine WM-Qualifikation für die 4 x 100 m Freistilstaffel an. Über 200 m Schmetterling ist David Thomasberger bereits qualifiziert, der deutsche Rekordhalter Ramon Klenz wird sicher die Normzeit (1:56,30 Minuten) anpeilen. Nachdem Philip Heintz heute Morgen die Norm über 400 m Lagen geknackt hat, tritt er im Final nicht an. Morgen stehen die 200 m Lagen noch auf dem Programm. Alexandra Wenk steht im Finale über 200 m Lagen, im Vorlauf schwamm sie 2:16,31 Minuten, ihre Saisonbestleitung steht bei 2:14,86, ihre persönliche Bestzeit ist auch gleichzeitig der deutsche Rekord von 2:11,33 Minuten. Die WM Qualizeit ist 2:11,90 Minuten.

Den ersten Kracher gab es von Leonie Beck. Sie siegte über 400 m Freistil in 4:07,06 Minuten, damit unter der WM Normzeit von 4:07,50. Sie verbesserte ihre persönliche Bestleitung von 4:08,87 Minuten. Reva Foos belegte den zweiten Platz in 4:08,22, Sarah Köhler den dritten Rang in 4:09,07 Minuten. Isabel Gose kam dahiner auf Platz 5 in 4:13,43 Minuten, Lea Boy auf den 7. Platz in

4:15,37 Minuten.