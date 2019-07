La Top Ten Delle Donne Da Osservare Ai Campionati Europei Juniores

Italy’s Ceccon Stakes Claim On Men’s 1Free To Open Euro Jrs Day 2 Prelims Thomas Ceccon of Italy put up the fastest split of the men’s 4x100m free relay last night (48.17) and looks to do more damage individually in Kazan.

EuroJunior Kazan: Thomas Ceccon E Giulia Salin Protagonisti Delle Batterie Day2 CAMPIONATO EUROPEO JUNIORES 2019 – KAZAN Kazan (RUS) – Aquatics Palace 03-07 Luglio 2019 sito web Regolamento Convocati Italiani Swimswam…

Championnats d’Europe juniors : résultats du 1e jour Léon Marchand, Mewen Tomac, et Justine Delmas ont signé des Records français lors du premier soir aux Championnats d’Europe juniors 2019 à Kazan.

2019 European Junior Championships Day 1 Finals Live Recap Swiss freestyle ace Antonio Djakovic is gunning for his first European Junior Championships title, seeded #3 in tonight’s final of the men’s 400m freestyle.