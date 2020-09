La Presidente Di Swimming Canada Nominata Candidata Al Bureau FINA

La presidente di Swimming Canada è stata scelta come candidata nel Bureau della FINA.

Aquatics Canada, l’organo direttivo generale per gli sport acquatici in Canada, ha nominato il presidente di Swimming Canada Cheryl A. Gibson. L’Union Americana de Natacion (UANA) ha accettato la nomina e proporrà il suo nome al Congresso generale della FINA nella primavera del 2021.

Il Congresso Generale del 2021 voterà sia i nuovi membri del Bureau che un nuovo presidente e 5 nuovi vice-presidenti della FINA. Le cariche dureranno 5 anni. I membri entreranno in carica immediatamente dopo la chiusura dei Giochi Olimpici, l’8 agosto 2021.

L’attuale Bureau FINA conta solo 3 donne tra i 25 membri votanti. Nessuna di esse ricopre posizioni di leadership.

Aquatics Canada ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di avere Cheryl, una medaglia olimpica del 1976, ad assumere questo nuovo ruolo”. “Ha un approccio da atleta e porterà i forti valori canadesi in questa posizione”.

Come atea, la 61enne Gibson ha vinto una medaglia d’argento nei 400 metri misti alle Olimpiadi estive del 1976 a Montreal. Gibson è membro della Canadian Olympic Hall of Fame e del Swimming Canada Circle of Excellence. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Swimming Canada dal 2012. In precedenza ha fatto parte del consiglio di amministrazione dal 1983 al 1994.

Riveste il ruolo di presidente dal 2015.

Avvocato e commercialista professionista, Gibson è associato presso lo studio legale di Dentons Canada LLP ed è riconosciuta come uno dei maggiori esperti nel campo del diritto tributario canadese.

Il Presidente dell’UANA ha dichiarato:

UANA è lieta della nomina di Cheryl Gibson come prossimo membro dell’Ufficio di presidenza della FINA in rappresentanza del Canada e del continente americano. Cheryl è un grande esempio di ex atleta d’élite che negli anni ha restituito, con grande successo, agli sport acquatici in molti modi diversi. Le credenziali e l’esperienza di Cheryl daranno a UANA un rappresentante qualificato. Ha dimostrato di essere sempre un sostenitore positivo per gli atleti. Siamo entusiasti dilavorare a più stretto contatto con Cheryl.