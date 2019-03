Kusch und Kunert gewinnen mit Uni Team NCAA, D2, Titel – 5. in Folge

Zum fünften Mal in Folge hat das Männerteam der Queens University of Charlotte (NC, USA) den Titel in der Division 2 der NCAA (National Collegiate Athletic Association) gewonnen. Für Marius Kusch war es während seines 4-jährigen Studiums der 4. Titel, für Alexander Kunert als Freshman der erste Teamsieg.

Wie bereits berichtet, hatten die zwei deuschen Schwimmern einen großen Anteil an dem Sieg, mit zahlreichen ersten Plätzen in Einzel- und Staffelrennen sowie NCAA D2 Rekorden.

Am letzten Tag siegte Marius Kusch mit neuem Rekord über die 100 Yards Freistil in 41,73Sekunden, damit verbesserte er seinen eigenen Rekord um 0,69 Sekunden. Kusch hatte einen herausragenden Start und war schon bei der 25 Yards Wende eine halbe Körperlänge vor dem Rest des Feldes. Die ersten 50 schwamm er in 19,86 Sekunden, die zweite Hälfte in 21,87.

In diesem Rennen belegte Alex Kunert den dritten Platz in 43,31 Sekunden.

Aber auch Henrik Dahrendorff, Junior an der Saint Leo University, stand ganz oben auf dem Podium: In 1:56,09 Minuten gewann er die 200 Yards Brust. Dahrendorff kommt aus Beckum, hat das Sportgymnasium in Magdeburg besucht, studiert seit 2015 in den USA. Als Junior hat er noch 1 Jahr Studium vor sich. In diesem Rennen wurde Jan Delkeskamp Vierter in 1:56,89 Minuten. Delkeskamp schwimmt auch für die Queens University, ist Jg. 1999 und im zweiten Unijahr.

Die Männer der Queens Uni (Charlotte, NC) siegten mit einem riesigen Vorsprung vor Delta State:

Men - Team Rankings - Through Event 42 1. Queens (Nc) 606 2. Delta State 364.5 3. Indy 305 4. Wayne State 238.5 5. Grand Valley 222 6. Missouri S & T 207 7. Lindenwood 202 8. McKendree 196 9. Simon Fraser 183 10. Ucsd 176 11. Colorado Mesa 166 12. Nova S'Eastern 158 13. Florida Tech 156.5 14. Florida Southern 127.5 15. Tampa 99 16. Emmanuel 92.5 17. Wingate 74.5 18. Nmu 65 18. Drury 65 20. Oklahoma Baptist 53 21. Carson-Newman 44 22. Fresno Pacific 42 23. Clarion University 30 24. Henderson St. 23 25. Saint Leo 20 26. St. Cloud St.-W 17 27. Bellarmine 15 28. Southern Conn 14 29. Bridgeport 11 30. Gannon 10 31. Truman St. 4 31. Concordia Irvine 4