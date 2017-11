Katie Ledecky Ne Jeeta Female Athlete Of The Year Ka Khitab

2017 Golden Goggles Jo ki J.W. Marriot in Los Angeles, California Me organize hua hai usme Katie Ledecky Ne 2017 Female Athlete of the Year Award jeet liya hai. Katie Ledecky Ne ye award lgatar 5 baar apne name kiya hai. The Female Athlete of the Year Award Michael Phelps and Kobe Bryant dwara present kiya gya tha.

2017 FINA World Championships me Ledecky ne 5 gold medals and 1 silver jeet hai. wo sare gold 400 free, 800 free, 1500 free, women’s 400 free relay, and 800 free relay me mile. Ledecky ke pass abhi total 14 gold medals hai, jisme se 3 World Championships ke hai.

Hungary me, Ledecky ne apna 2nd fastest time diya jo ki 400 free me tha (3:58.34), iske sath 4th fastest time 1500m (15:31.82) me, or women’s 400 free relay me American Record hasil karne ke liye ledecky ne team ki madad ki.

katie ka NCAA season bhi kafi sandar rha hai. Gold medals ki baat kre to NCAA champioships me 200m(jo ki mallory comeford ke sath tied ho gya tha) usme, 500 free, 1650m free. 500m free me ledecky ne NCAA or american record ko apne 4:24.06 ke time ke sath tod diiya tha or 1650 free me 15:07.70 ke timing ke sath ledecky ne meet ot pool record dono apne name kar liya tha. stanford Vs Texas dual meet me 1000m free me ledecy ne 9:10.49 ka time diya.

katie ke alawa baki nominees me Lilly King and Simone Manuel. Lilly King ke name bhi shamil hue the. Simone Manuel ne 5 golds and 1 bronze WC me jeet the.

Join Us:-

Rules:-