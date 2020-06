Jab Swimming Lane Me Ho Jaye Aapko “Pyaar”

Aapne Ise Exactly Plan Nahi Kiya Tha! Aapne Ye Socha Jarur Hoga Ki Aap Apna Free Time Swimming Pool Mei Spend Kar Rahe Hai Toh Shyad Aisa Ho Sakta Hai. But Certainly Aapne Ye Nahi Socha Hoga Ki That The Boy/Girl To Make Your Heart Race Wahi Ek Hoga Jo Aapke Saath Pool Share Karta/Karti Hai.

But Aapko Swimming Pool Mei Mix Swimming Karne Ka Thoda Bhi Intention Nahi Hai. Infact Aap Toh Waha Sirf Isliye Hai Taaki Aap Wo Jo Free Time Hai Use Khud Ke Saath Spend Kar Sake. Bahar Ki Duniya Ke Distractions Se Dur Rahte Huye.

Par Aap Dekhte Hai Ki Aapki Bagal Wale Lane Mei Wo Ladka/Ladki Bhi Calmly Training Kar Rahe Hai. Aur Phir Aapka Dhyaan Unki Taraf Hi Rah Jaata Hai. Aap Khud Se Jyada Dhyan Is Par Dene Lagte Hai Ki Entire Workout Ke Duration Mei Unhone Aisa Kya Bola Ya Kiya Jo Aap Se Related Ho. Aur Phir Aap Apne Lane Mei Kam Aur Side Wali Lane Mei Jyada Dhyaan Dene Lagte Hai.

But Kya Aap Sach Mei Ready Hai Ye Risk Lene Ke Liye Aur Wo Moment Jo Ki Completely Aapka Hai Use Dating Ki Opportunity Mei Transform Karne Ke Liye? Shayad Aap Apne Emotions Ko Na Control Kar Paaye Aur Maybe Other Circumstances Mei Aap Apne Swimming Companion Ke Bare Mei Bhi Bhul Jaaye. But Ab Ye Ho Chuka Hai, Aur Uske Hare Ek Gaze Par Aapka Heart Race Karne Lag Jaata Hai. Is Bare Mei Ab Aap Kya Karenge? Kya Aap Sach Mei Ready Hai?

First Of All, Ye Understand Karna Sabse Important Hai Ki Kitne Extent Tak Wo Person Aapke Workout Par Effect Daal Sakta Hai. Ye Bhi Dhyaan Mei Rakhna Hai Ki Training Hi Aapka First Goal Hai Aur Isliye Aapko Apne Wokout Par Bhi Focus Karna Hai. Par Agar Phir Bhi Aapko Lagta Hai Ki Unka Heart Jeetna Worth It Hai Toh Bhi Aapko Apne Routine Workouts Ki Respect Karni Hogi Bina Apna Schedule Change Kiye Huye. Aapko Ye Nahi Try Karna Hai Ki Jo Schedule Unka Ho Usme Hi Aapko Bhi Jaana Hai. Aur Agar Aap Realize Karte Hai Ki Unke Influence Se Aap Bahot Distract Ho Jaate Hai, Aur Unke Presence Mei Aap Sirf Unke Bare Mei Hi Sochte Hai Toh Apne Attention Ko Distract Karne Ka Try Kijiye. Apne Teammates Or Training Companions Ke Saath Chatting Karne Se Aap Phir Se Apne Swimming Par Focus Kar Sakenge. Aur Ye Bhi Dhyan Rakhiyega Ki Aapko Overly Interested Bhi Nahi Dikhna Hai. Yaad Rakhiye Love Mei Wahi Jeetta Hai Jo Thoda Dur Rahta Hai Aur Khud Ko Notice Karane Ka Best Way Ye Hai Ki Khud Ko Jyada Interested Nahi Show Karna Chhaiye.

In Tips Ko Dhyaan Mei Rakhiye Aur Is Tarah Aap Apne Beloved Swimming Mate Ko Show Kar Sakte Hai Ki Aap Ek Goal Oriented Person Hai. Always Remember Ki Sirf Wo Hi Nahi, Sablog Aapko Notice Karne Chhaiye Aapke Enthusiasm, Athletic Spirit Aur Dedication Ke Liye.