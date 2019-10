ISL: FINA Riconoscerà I World Record Che Verranno Stabiliti In 5 Tappe

La FINA riconoscerà i World Record che verranno (eventualmente) fissati ad alcune tappe della ISL.

In particolare, verranno omologati i risultati e i record stabiliti negli ultimi 5 incontri della serie.

Si parte dunque dalla tappa di Lewisville, Texas, del 18 e 19 ottobre. Altra condizione è che vengano seguite tutte le altre linee guida FINA.

Questo significa che il record americano, e quasi mondiale, stabilito da Katie Ledecky del DC Trident la scorsa settimana ad Indianapolis, non sarà riconosciuto dalla FINA.

USA Swimming riconoscerà il tempo della Ledecky come “American Record”.

Stessa cosa per quello stabilito da Melanie Margalis.

TAPPE RICONOSCIUTE

La FINA, per aiutare a capire in quali eventi verranno riconosciuti i Record del Mondo, ha stilato un elenco.

Nell’elenco ci sono sia eventi FINA che non FINA.

Come vi avevamo già riportato, Katie Ledecky ad Indianapolis ha nuotato i 400 metri stile libero in 3:54.06. Il tempo è a soli 14 centesimi di secondo dal Record del Mondo in vasca corta.

Record che non appartiene a lei, ma all’australiana Ariarne Titmus siglato ai Campionati del Mondo in vasca corta ad Hangzhou dl 2018 in 3:53.92.

La FINA ha più volte affermato che per il riconoscimento dei Record del mondo devono necessariamente essere espletate tutte le procedure. Tra queste vi è la richiesta di approvazione dell’evento almeno sei mesi prima ed l’esecuzione di test anti doping secondo il protocollo internazionale.

ISL sta applicando un protocollo antidoping, anche se è gestito dall’organizzazione nazionale antidoping della nazione ospitante piuttosto che dalla lega stessa.

Il periodo di attesa dell’approvazione di 6 mesi è il motivo per quale non verranno riconosciuti i record stabiliti nelle prime due tappe.

Tappe ISL dove non verranno riconosciuti I WR da parte di FINA

Indianapolis, IN, USA – 5-6 Ottobre

Napoli, Italy, Europe – 12-13 Ottobre

Tappe ISL dove FINA riconoscerà Record del Mondo: