Katie Ledecky A 14 Cent Dal World Record Nei 400 Stile Libero

Katie Ledecky partecipa alla International Swimming League come componente della squadra DC Trident.

Nel secondo giorno della tappa inaugurale della nuova lega, l’americana è già pronta a far parlare di sé.

Nei 400 metri stile libero la Ledecky ferma il cronometro in 3:54.06, a soli 14 centesimi di secondo dal Record del Mondo in vasca corta.

Record che non appartiene a lei, ma all’australiana Ariarne Titmus siglato ai Campionati del Mondo in vasca corta ad Hangzhou dl 2018 in 3:53.92.

Katie Ledecky ed Ariarne Titmus si sfidano dunque non solo a distanza, ma anche l’una accanto all’altra per diventare le dominatrici delle gare lunghe dello stile libero.

Nella seconda giornata ad Indianapolis chiudono prima e seconda. I Cali Condors piazzano però nelle prime posizioni anche la loro seconda atleta in gara nei 400 metri stile libero. Hali Flickinger tocca infatti per terza, con il tempo di 3:59.81.

Vi è da sottolineare che Katie Ledecky partecipa per lo più a gare in vasca lunga, ma il tempo di ieri è comunque sotto il Record Americano in corta, stabilito da Katie Hoff in 3:37.07 nel 2010.

USA Swimming, l’organo federale USA per il nuoto ha confermato che verranno riconosciuti i record americani stabiliti durante la stagione ISL.

Diverso è il discorso per il riconoscimento da parte della FINA.

La FINA, l’organo di governo mondiale, ha dichiarato che non verranno omologati i record stabiliti durante le tappe ISL.

