International Swimming League 2020: Match #7 Recap Live E Risultati

7° turno di gare di International Swimming League alla Duna Arena di Budapest. Doppio impegno ISL oggi e domani con i match 7 e 8 nelle stesse giornate.

Nella mattinata ungherese i campioni in carica della prima stagione sfidano i Toronto Titans per la seconda volta in 3 giorni, ai giochi si aggiungono DC Trident e il team Iron.

I DC Trident sono al loro 4° e ultimo match di regular season di International Swimming League, poi dovranno attendere che le altre squadre completino il turno per vedere se riusciranno ad accedere alle semifinali, compito arduo per la squadra statunitense.

In acqua di nuovo il primatista europeo dei 100 rana Ilya Shymanovich, recentemente criticato dalla capo allenatrice dei London Roar Mel Marshall che lo ha accusato di infrangere il regolamento tecnico.

2 Italiani in vasca oggi, Benedetta Pilato per Energy Standard e Marco Orsi per Iron.

PROGRAMMA GARE

100 farfalla

200 dorso

200 rana

4×100 stile donne

50 stile libero

200 misti

50 rana

4×100 stile uomini

50 dorso

400 stile libero

4×100 mista uomini e donne

CORSIE

1&2: DC Trident

3&4: Energy Standard

5&6: Iron

7&8: Toronton Titans

