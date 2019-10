International Swimming league 2019 : Etape de Lewisville résumé jour 1

INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE 2019 : GROUPE B, Etape 1

Samedi 19 octobre – Dimanche 20 octobre

14h, heure locale (21h UTC+2)

The LISD Westside Aquatic Center – Lewisville, TX, USA

Bassin de 25m

Groupe B: Iron, LA Current, London Roar, New York Breakers

Après deux week-ends de compétition avec le groupe A en International Swimming League, place désormais au Groupe B composé des équipes Iron, London Roar, LA Current et NY Breakers avec l’étape de Lewisville.

Lignes d’eau :

1 & 2 – London Roar

3 & 4 – LA Current

5 & 6 – NY Breakers

7 & 8 – Iron

100 m PAPILLON

Dames

Les London Roar prennent la tête du classement avec la victoire d’Emma McKeon et la troisième place de la Française Marie Wattel. Les LA Current les suivent de près avec la seconde place de Kendyl Stewart et la quatrième place de Farida Osman.

Messieurs

Tom Shields (LAC) – 49.50 Szebasztian Szabo (IRO) – 50.40 Jack Conger (LAC) – 50.84 Michael Andrew (NYB) – 50.94 Vini Lanza (LON) – 51.02 Marius Kusch (NYB) – 51.19 Kristof Milak (IRO) – 51.30 Christian Diener (LON) – 51.73

Tom Shields s’impose en 49.50 devant Szebasztian Szabo de l’équipe Iron grâce à une excellente coulée.

50 m BRASSE

Dames

Pas de surprise sur le 50m brasse dames, Alia Atkinson des Iron a pris un très bon départ et remporte la course devant Breeja Larson des NY Breakers.

Messieurs

Le duel a été rude entre Vladimir Morozov et Felipe Lima, mais c’est Morozov qui s’impose à 5 centièmes de Lima. Morozov, sprinteur polyvalent, est un atout majeur en ISL pour les Iron.

400 m 4 NAGES

Dames

Katinka Hosszu (IRO) – 4:26.32 Zsuzsanna Jakabos (IRO) – 4:29.66 Ella Eastin (LAC) – 4:31.84 Sydney Pickrem (LON) – 4:33.89 Emily Overholt (NYB) – 4:34.08 Boglarka Kapas (LAC) – 4:36.85 Anastasia Gorbenko (LAC) – 4:37.68 Abbey Harkin (NYB) – 4:45.27

L’équipe Iron prend l’avantage avec le premier doublé de cette étape. Katinka Hosszu et Zsuzsanna Jakabos terminent respectivement première et deuxième en 4:26.32 et 4:29.66. Hosszu a dominé la course du début à la fin.

Messieurs

Andrew Seliskar (LAC) – 4:06.30 Gergely Gyurta (IRO) – 4:07.34 Gunnar Bentz (IRO) – 4:08.03 Josh Prenot (LAC) – 4:08.99 Tomas Peribono (NYB) – 4:10.94 Finlay Knox (LON) – 4:11.69 Peter Bernek (LON) – 4:14.48 Jonathan Gomez (NYB) – 4:19.92*

Gunnar Bentz, a pris rapidement la tête de la course mais Gergely Gyurta l’a rattrapé sur la partie de dos. Andrew Seliskar a réalisé une impressionnante partie en nage libre et s’impose en 4:06.30, devant Gyurta (4:07.34).

Relais 4×100 m NAGE LIBRE DAMES

London Roar 2 – 3:27.90 London Roar 1 – 3:30.93 NY Breakers – 3:31.58 LA Current 2 – 3:32.79 LA Current 1 – 3:33.64 Iron – 3:34.28 NY Breakers 2 – 3:36.38 Iron 2 – 3:40.63

Très bonne opération pour les London Roar sur le relais 4×100 m nage libre Dames puisque leurs deux relais terminent premier et deuxième. Bronte Campbell a mené le relais n°1 tandis que sa soeur Cate Campbell nageait pour le relais n°2 vainqueur.

SCORES A L’ISSUE DE LA PREMIERE PARTIE

Roar – 87 Current – 82 Iron – 72 Breakers – 50

200 m DOS

Messieurs

Ryan Murphy (LAC) – 1:49.87 Christian Diener (LON) – 1:50.52 Jacob Pebley (NYB) – 1:52.23 Adam Telegdy (IRO) – 1:52.27 Robert Glinta (IRO) – 1:52.84 Tom Shields (LAC) – 1:53.98 Christopher Reid (NYB) – 1:54.54 Peter Bernek (LON) – 1:55.91

Ryan Murphy a pris les devants après le premier 50m, suivi de près par Christian Diener. Les deux nageurs se sont ensuite livrés un duel pendant toute la course mais c’est Murphy qui s’impose pour les LA Current en 1:49.87.

Dames

Minna Atherton, des London Roar, est partie très vite et avait déjà 2 secondes d’avance sur Kathleen Baker et Katinka Hosszu à mi course. Elle ne s’est jamais fait rattraper et s’impose en 2:00.58 devant Baker et Hosszu.

50 m NAGE LIBRE

Messieurs

Vladimir Morozov (IRO) – 20.93 Kyle Chalmers (LON) – 20.96 Nathan Adrian (LAC) – 21.18 Michael Andrew (NYB) – 21.36 Ryan Held (LAC) – 21.43 Marcelo Chierighini (NYB) – 21.54 Bruno Fratus (LON) – 21.60 Peter Timmers (IRO) – 21.65

Vladimir Morozov s’impose devant Kyle Chalmers 20.93. Nathan Adrian termine troisième en 21.18.

Dames

Cate Campbell, nageant en ligne 2, remporte la course devant Ranomi Kromowidjojo en 23.33. Bronte Campbell termine troisième en 24.31, réalisant une bonne opération pour les London Roar.

Relais 4×100 m 4 NAGES Messieurs

Roar 2 – 3:23.65 Current – 3:24.69 Current 2 – 3:25.69 Iron 2 – 3:28.67 Iron – 3:29.93 Breakers – 3:30.76 Roar – 3:32.08 Breakers 2 – 3:33.76

Le relais n°2 des London Roar a très vite pris les devants grâce à Guilherme Guido en dos, et ne s’est plus jamais fait rattrapé. Les London Roar s’imposent en 3:23.65 devant les deux relais des LA Current.

SCORES A L’ISSUE DE LA SECONDE PARTIE

Roar – 153 Current – 147 Iron – 131 Breakers – 81

200 m NAGE LIBRE

Dames

Emma McKeon (LON) – 1:53.58 Maddy Wilson (NYB) – 1:54.91 Veronika Andrusenko (IRO) – 1:54.99 Holly Hibbott (LON) – 1:55.05 Katie McLaughlin (LAC) – 1:56.29 Ajna Kesely (IRO) – 1:57.40 Ella Eastin (LAC) – 1:57.64 Gabby DeLoof (NYB) – 1:59.62

Autre victoire importante pour les Roar, Emma McKeon s’impose en 1:53.58 devant Maddy Wilson des NY Breakers.

Messieurs

Les London Roar remportent le maximum de points sur le 200 m nage libre grâce au doublé d’Alexander Graham et Elijah Winnington qui terminent respectivement premier et deuxième.

50 m DOS

Dames

Minna Atherton (LON) – 25.99 Béryl Gastaldello (LAC) – 26.13 Holly Barratt (LON) – 26.41 Amy Bilquist (LAC) – 26.64 Ali DeLoof (NYB) – 27.01 Katinka Hosszu (IRO) – 27.22 Mie Nielsen (IRO) – 27.47 Tayla Lovemore (NYB) – 28.45

Après avoir déjà remporté le 200m, Minna Atherton s’impose cette fois ci sur 50 m dos en 25.99. Béryl Gastaldello termine seconde en 26.13 pour les LA Current.

50 m DOS

Messieurs

Guilherme Guido s’impose en 23.06 devant Ryan Murphy et Matt Grevers des LA Current.

200m BRASSE

Dames

Annie Lazor s’impose pour les LA Current en 2:20.05, devant Emily Escobedo des NY Breakers et Fanny Lecluyse des Iron.

Messieurs

Matthew Wilson s’impose dans la dernière course individuelle de la soirée en 2:03.93, devant Will Licon des LA Current.

Relais 4×100 m NAGE LIBRE Messieurs

Current 2 – 3:08.00 Roar 2 – 3:08.35 Iron – 3:08.93 Breakers 2 – 3:11.12 Current – 3:11.62 Roar – 3:12.95 Iron 2 – 3:13.98 Breakers – 3:15.31

Les Current ont modifié leur relais pendant la dernière pause, et cela a été bénéfique puisqu’ils s’imposent en 3:08.00 devant le relais n°2 des London Roar.

Scores à l’issue de la première journée