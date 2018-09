Il WADA Apre La Strada Al Ripristino Dell’Agenzia Antidoping Russa

Articolo scritto con la collaborazione di Reid Carlson e Braden Keith.

L’Agenzia mondiale antidoping (WADA) ha votato Giovedi per ripristinare ufficialmente l’Anti-Doping Agency russa (Rusada).

Termina così ufficialmente la sospensione di tre anni dell’organizzazione russa.

Anche se le norme originali per la reintegrazione non sono state rispettate, il Compliance Review Committee della WADA (CRC) ha proposto il ripristino della Rusada in base a requisiti modificati.

Rusada e WADA sono rimasti in stallo per mesi.

L’ex presidente del Comitato olimpico russo (ROC) Alexander Zhukov ha ripetutamente rifiutato di rispettare due criteri eccezionali stabiliti nel piano di conformità disposto dalla WADA.

Alexander Zhukov ed il ROC non hanno accettato i risultati integrali della relazione McLaren. Zhukov citò una “evoluzione dell’espressione”, per giustificare il ruolo del governo russo nel doping.

In un rapporto separato guidato da Samuel Schmid della Commissione Disciplinare CIO, il ruolo dello Stato nel doping russo è stato così descritto: “un complotto istituzionale esisteva tra gli atleti di sport estivi e invernali che hanno partecipato con i funzionari russi nell’ambito del Ministero dello Sport e sue infrastrutture, quali Rusada, CSP e il Laboratorio di Mosca, insieme con il FSB ai fini di manipolare i controlli doping”.

Gli atleti e gli altri organi di governo dello sport di tutto il mondo hanno risposto al piano accelerato della WADA di reintegrare la Rusada.

Prima del voto sul ripristino della Rusada, il Comitato degli Atleti del CIO ha twittato che è d’accordo in linea di principio con le raccomandazioni formulate dalla WADA, ma che “vorrebbe vedere un chiaro processo ed un termine per la ricezione e la piena verifica dei dati del laboratorio”.

The IOC Athletes' Commission have discussed in detail the recommendations of the @wada_ama Compliance Review Committee (CRC) and agreed in principle with the recommendations made. We would like to see a clear process & timeline for receiving & fully verifying the lab data.

— Athlete365 (@Athlete365) September 19, 2018