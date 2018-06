Bermuda National Junior Teamer Jesse Washington Commits to SMU Bermuda’s Jesse Washington will swim for the SMU Mustangs in the fall.

Indiana’s Own Abbie McCarter, Katie Walker, Kayce Ingram Commit to Ball State Indiana natives Abbie McCarter, Katie Walker, and Kayce Ingram have committed to swim for Ball State University in the fall of 2018.

Schooling Bows Out Of 50 Free On Final Night Of Singapore Nats Singapore’s Joseph Schooling raced in the early heats of the men’s 50m freestyle, only to drop the event on the final night of the national competition.

Giochi Del Mediterraneo: Il Primo Oro E’ Di Simona Quadarella GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2018 Tarragona 23/25 Giugno 2018 Sito Dell’evento Programma gare nuoto Diretta streaming Si prospetta una valanga di…