FINA Champions Serie: 446.000 USD an 40 Schwimmer ausgezahlt

FINA Champions Swim Series 2019 #1 in Guangzhou

40 Schwimmer haben insgesamt 406.000 bei ihren Starts in Einzelwettbewerben am ersten Veranstaltungstag verdient. An die Starter in den Finalläufen werden pro Wettkampf 29.000 USD ausgezahlt. Das Geld aus den Staffeln wird auf die vier Schwimmer/innen aufgeteilt, es finden nur Mixed Staffeln statt, die Männer- und Frauenstaffeln wurden gestrichen.

Einzelrennen Staffel 1. Platz $10,000 $16,000 2. Platz $8,000 $12,000 3. Platz $6,000 $8,000 4. Platz $5,000

Katinka Hosszu war die Gr0ßverdienerin an diesem ersten Tag mit 29.000 USD. Sie schwamm in vier Einzel- und einem Staffelrennen. Jeweils 20.000 USD erhielten Fu Yuanhui und Sarah Sjostrom.

Preisgelder nach dem ersten Veranstaltungstag