FINA Cancella Le Tappe 2020 Della Marathon/Ultramarathon Swim Series

01 Agosto – Lac Megantic, Canada

18 Agosto – Victoria, Seychelles

30 Agosto – Ohrid, Macedonia

19 Settembre – Nantou, Taipei

15 Ottobre – Chun’An, China

24 Ottobre – Hong Kong

La FINA ha annullato le rimanenti tappe delle Marathon Swimming World Series 2020 e UltraMarathon Swim Series a causa della pandemia di coronavirus.

Con un comunicato, FINA ha cancellato le rimanenti 6 tappe delle Marathon Swim World Series, che comprendeva gare di 10 km in acque libere in tutto il mondo. L’ultima tappa risale al 15 Febbraio a Doha, prima di doversi fermare con la diffusione globale del coronavirus. FINA aveva precedentemente dichiarato la speranza di riprogrammare altri eventi. alla fine però ha deciso per la cancellazione.

Con le restrizioni di viaggio ancora in vigore in molte parti del mondo, sarebbe stato difficile per gli atleti raggiungere i campi gara. Anche se le gare di nuoto in acque libere possono essere svolte in sicurezza, il numero dei partecipanti sarebbe stato limitato dalle restrizioni per gli spostamenti.

Con questa cancellazione, gli eventi marchiati FINA per il 2020 rimangono davvero esigui.

La tappa di Kazan, Russia della Diving World Series è ancora elencata dalla FINA come “posticipata a settembre/ottobre 2020”. La All-Russia Diving Federation ha però annunciato che la tappa è stata annullata.

Le tappe del FINA Diving Grant Prix a Windsor, Canada, Kuala Lumpur, Il Cairo e Bolzano, Italia, sono tutte “posticipate”, ma senza informazioni sulle date del rinvio.

Anche l’intero campionato mondiale di nuoto artistico è stato cancellato.