FINA World Series Doha: I Risultati Della 10 Km Femminile E Maschile

FINA MARATHON SWIM WORLD SERIES 2020

FINA Marathon Swim World Series è iniziata questa mattina a Doha, Qatar.

Situato nel cuore del Golfo Arabico, lo Stato del Qatar è una penisola con l’unico confine terrestre esistente all’estremità meridionale, dove il Qatar incontra l’Arabia Saudita.

Circondato dall’acqua su tre lati, la passione del Qatar per il nuoto e il patrimonio acquatico non sorprende. L’intero paese si trova a circa 240 km da nord a sud e a meno di 160 km di larghezza.

Il Qatar è uno Stato arabo indipendente e sovrano ed è membro del Consiglio di cooperazione del Golfo (G.C.C.), della Lega Araba e delle Nazioni Unite.

10 KM FEMMINILE

ORO Leonie Beck 1:56’41.1 ARGENTO Ana Marcela Cunha 1:56’41.3 / Sharon Van Rouwendaal 1:56.41.3

La tedesca Leonie Beck si è aggiudicata la 10 Km femminile, con il tempo di 1:56:41.1. Arrivo al fotofinish per le prime tre posizioni, con l’oro assegnato con un vantaggio di soli due decimi di secondo.

Argento pari merito per la brasiliana Ana Marcela Cunha e l’olandese Sharon Van Rouwendaal, entrambe con il tempo di 1:56:41.3.

Ai piedi del podio si ferma Arianna Bridi che chiude quarta con il tempo di 1:56:42.4, mentre Rachele Bruni è sesta con 1:56:43.9.

Rachele Bruni è già qualificata in questa gara per le prossime Olimpiadi di Tokyo 2020, grazie al pass conquistato ai Campionati del Mondo dello scorso anno a Gwangju.

In Corea, allo Yeosu Expo Ocean Park, la Bruni salì sul terzo gradino del podio.

Le altre italiane in gara:

10 KM MASCHILE

ORO Marc Antoine Olivier 1:49’46.6 ARGENTO ROB Muffels 1:49’59.2 BRONZO Florian Wellbrock 1:49:59.2

Il francese Axel Reymond ha condotto per la maggior parte della gara, per poi scivolare in decima posizione. La vetta del podio è stata conquistata da un altro francese, Marc Antoine Olivier che ha chiuso in 1:49:46.6. Argento e bronzo per i due tedeschi Robert Muffels e Florian Wellbrock.

Gregorio Paltrinieri era riuscito a mantenersi in terza posizione per più di metà della gara. Scivolato alla undicesima, ha recuperato nel finale fino a risalire alla quinta posizione. Chiude in 1:50:01.0.

Tra gli italiani in gara vi erano anche: