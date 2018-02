FFN Golden Tour Camille-Muffat 2018 commence vendredi à Nice

FFN Golden Tour Camille Muffat Nice – 2018

Du vendredi, 2 février au dimanche 4 février, 2018

Séries 8h30 ; finales 17h00 le vendredi, 16h30 le samedi, et 15h30 le dimanche

Piscine couverte Jean Bouin, Nice

50m

Brochure

Start-liste

Résultats

Le “Meeting International de Nice FFN Golden Tour Camille Muffat” aura lieu ce weekend, du vendredi 2 février au dimanche 4 février, 2018, dans le Palais des Sports Jean-Bouin à Nice. Il s’agit de la première étape d’une série qui comprend aussi les étapes de Sarcelles en mars et Marseille en avril.

Nice – vendredi, 2 février à dimanche 4 février, 2018

Sarcelles – vendredi, 9 mars à dimanche 11 mars, 2018

Marseille – vendredi, 6 avril à dimanche 8 avril, 2018

381 nageurs y sont confirmés, avec en tête d’affiche la niçoise Charlotte Bonnet, championne d’Europe du 200m en petit bassin, titre décroché en décembre à Copenhague. Bonnet est engagée sur les 50/100/200/400 nage libre, ainsi que le 50 dos, 50/100 papillon, et 200 4 nages. Jérémy Stravius (Amiens) est engagé sur les 50/100/200 nage libre et 50 dos. Mehdy Metella, absent des Championnats de France 25m à Montpellier à cause d’une entorse, est attendu dans les 50/100/200 nage libre et 50/100 papillon.

Egalement présentes seront les stars de la natation française Mélanie Henique, Mathilde Cini, Camille Gheorghiu, Fanny Deberghes, Lara Grangeon, Fantine Lesaffre, et Cyrielle Duhamel, et Jordan Pothain, Damien Joly, Maxime Grousset, Théo Bussière, Jean Dencausse, Jordan Coelho, et Nicolas D’Oriano. Les internationaux David Verraszto (HUN) James Guy et Jaz Carlin (GBR) Jeremy Desplanches (SUI), et Anja Crevar (SER) sont également attendus. L’absence de Katinka Hosszu, qui s’était engagée sur toutes les épreuves dans les années passées, est a remarquer.

Programme

Finales de vendredi

800 m nage libre dames – Série rapide

1500 m nage libre messieurs – Série rapide

400 m 4n dames – Série rapide

400 m 4n messieurs – Série rapide

50 m dos dames

50 m dos messieurs

50 m brasse dames

50 m brasse messieurs

50 m papillon dames

50 m papillon messieurs

Finales de samedi

400 m nage libre messieurs

200 m nage libre dames

200 m brasse messieurs

200 m brasse dames

100 m dos messieurs

100 m dos dames

200 m papillon messieurs

200 m papillon dames

200 m 4n messieurs

200 m 4n dames

100 m nage libre messieurs

50 m nage libre dames

Finales de dimanche

400 m nage libre dames

200 m nage libre messieurs

100 m papillon dames

100 m papillon messieurs

200 m dos dames

200 m dos messieurs

100 m brasse dames

100 m brasse messieurs

100 m nage libre dames

50 m nage libre messieurs

Récompenses

Etape Nice

1e –400 €

2e –200 €

3e –150 €

Primes aux lauréats du circuit FFN Golden Tour Camille-Muffat :