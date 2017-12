EuroSwim 2017: La Nazionale oltre le corsie della Piscina

CAMPIONATI EUROPEI VASCA CORTA 2017

Recitava una vecchia pubblicità: “Cosa fa Federica Pellegrini quando non nuota?”

Per fortuna oggi la tecnologia viene in aiuto ai tanti appassionati di questo sport che oltre alle prodezze in acqua, sono incuriositi da ciò che fanno gli atleti oltre le corsie.

Facebook, Instagram, Twitter sono invasi dai post degli atleti che tra meno di 24 ore si tufferanno nella vasca della Royal Arena.

LA SCELTA DEL CAPITANO: TURRINI O FERRAIOLI?

A tenere banco in queste ore a “Casa Italia” è la scelta del nuovo Capitano. Dopo l’addio al nuoto di Filippo Magnini la nostra Nazionale è alle prese con una vera e propria campagna elettorale per eleggere su chi ricadranno gli oneri e gli onori di essere insignito Capitano.

La carica è ambita e prestigiosa, tanto che i due candidati Federico Turrini ed Erika Ferraioli hanno improvvisato un vero e proprio discorso, fatto davanti ai compagni di squadra ieri sera, dopo cena.

Tutto ripreso dagli smartphone dei presenti!

I “VOLO” DEL NUOTO

Iniziare la giornata con l’allenamento può essere faticoso, soprattutto se fuori la temperatura è glaciale. Tre atleti della nostra Nazionale hanno pensato bene di riscaldare non solo il corpo, ma anche la voce e lo spirito dei presenti. Davanti ai microfoni della Royal Arena ecco schierato il trio composto da Luca Dotto, Marco Orsi e Matteo Rivolta!

Speriamo siano le prove generali dell’inno di Mameli!

Sound check ✔️ #itretenori #agg @agg_ufficiale #lililiiiii #oooooooo #lalalalalalaaaa A post shared by LUCA DOTTO (@dottolck) on Dec 12, 2017 at 2:42am PST

FROZEN SABBIONI

Simone Sabbioni arriva a Copenhagen fresco di Record Italiano, pronto a dare il meglio di sé in questo evento che rappresenta il suo ritorno in Nazionale. Un cambio di look deciso è quello che ci vuole per presentarsi al meglio!

Accompagnatrice d’eccezione Federica Pellegrini, dalla quale Simone copia anche il look!

Capelli di un biondo platino che sicuramente non passerà inosservato a Copenhagen.

Promessa mantenuta🙌🏻 😂@kikkafede88 A post shared by Simone Sabbioni (@simosabbia96) on Dec 9, 2017 at 11:54am PST

IL SELFIE DEL COACH MORINI

“Arrivati all’ultima gara dell’anno”

E’ così che il Coach Stefano Morini saluta i suoi followers su Twitter.

Arrivati ultima gara dell’anno pic.twitter.com/QxI9UOnIjE — stefano morini (@grandemoro56) December 11, 2017

Il primo pensiero di stefano Morini è però rivolto al nipote Gabriele Detti, ancora fermo per l’infiammazione alla spalla.

Arriva nella Royal Arena e davanti alla piscina ancora vuota scatta la foto e scrive sul suo profilo “Detti ci manchi, ti aspettiamo, forza”

Detti ci manchi ti aspettiamo forza pic.twitter.com/DwyImuN6Y4 — stefano morini (@grandemoro56) December 11, 2017

I Campionati Europei “Social” sono iniziati dunque prima di quelli ufficiali e sono sicura che ci regaleranno un punto di vista alternativo, ironico ma ugualmente interessante di questo evento.

Vi ricordiamo che SwimSwam e SwimSwam Italia seguiranno i Campionati europei in Vasca Corta in diretta da Copenhagen.

Seguiteci anche su Facebook per non perdervi nemmeno una bracciata!