SIMONE SABBIONI-Un Ritorno da Record!

CAMPIONATO ITALIANO OPEN IN VASCA CORTA

Riccione 01/02 Dicembre

Stadio del Nuoto – Via Monte Rosa

Vasca 25 mt.

Elenco Iscritti

Ci sono momenti nel nuoto che ti emozionano, che ti fanno ricordare perchè ami tanto questo sport.

Nel nuoto come in pochi altri sport la parola “fine” non viene mai scritta. L’impegno, la perseveranza, il coraggio di cambiare tutto, possono farti risalire fino ad un punto in cui non immaginavi di poter arrivare.

Dopo le Olimpiadi di Rio 2016 la stella di Simone si era offuscata e non riusciva a brillare come aveva abituato il suo pubblico.

Ed è proprio qui, a Riccione, nella “sua” terra che Simone ha dato l’addio definitivo alle ultime stagioni ed il via ad una che si prospetta tra le sue migliori.

Tribuna piena e tifosi in delirio, Simone batte se stesso ed abbassa il Record Italiano 100 mt. dorso, fissandolo a 49″96

Le impressioni a caldo

Ai microfoni di SwimSwam Italia Simone si mostra visibilmente soddisfatto e felice.

SwimSwam Una stagione non andata benissimo ed un’estate trascorsa più al mare che in piscina. Poi il grande ritorno. Dove hai trovato la motivazione?

Simone Sabbioni: Beh, è vero, quest’estate mi sono riposato, sono stato più al mare che in piscina, ma avevo già deciso che avrei ripreso ancora più convinto di prima. La motivazione l’ho trovata nell’amore per quello che faccio e nella voglia di nuotare ad alti livelli. Siamo cresciuti con lo spirito agonistico. , come diceva Michael Jordan “Mi piace sfidare me stesso”

SwimSwam ti alleni al Centro Federale di Verona. Quanto ha influito su questo risultato?

Simone Sabbioni Beh, è tutto! A Verona ho trovato tutto, il Centro funziona bene, mi sono allenato bene. Ho cambiato tutto e questo è il risultato.

Il tempo ottenuto oggi da Simone Sabbioni è la terza prestazione mondiale dell’anno.

La Nazionale Italiana si arricchisce di una pedina preziosa per i prossimi Campionati Europei in Vasca Corta a Copenhagen