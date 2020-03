El presidente del COI: “la cancelación de los Juegos no está en nuestra agenda”

Una miembro del comité olímpico japonés pide que se pospongan los Juegos 2020 Kaori Yamaguchi, una de los 23 miembros de la junta ejecutiva del Comité Olímpico Japonés, ha pedido el aplazamiento de los Juegos de Tokio 2020.

French Federation Demands Transparency, Postponement of 2020 Olympic Games The FFN asked the IOC to consider postponing the 2020 Olympic Games in Tokyo and demanded transparency in its decision-making process.

Spanish swimmers are left without a pool to train due to Coronavirus Elite swimmers Mireia Belmonte and Jessica Vall asked for solutions so that they can have a swimming pool to train during the Coronavirus crisis.

Japanese Olympic Committee Official Calls For Postponement Of 2020 Games Kaori Yamaguchi, one of 23 executive board members on the Japanese Olympic Committee, has called for the postponement of the 2020 Games.