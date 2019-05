David Aubry remporte la 2e étape de la LEN Open Water Cup

LEN Open Water Cup 2019 Etape 2

23 mai 2019

Lac du Causse, Brive-la-Gaillarde, France

10 km

David Aubry a pris une place depuis la première étape de la LEN Open Water Cup. Le français, qui était arrivé second à Eilat, vient de remporter l’or à Brive. Chez les Dames, c’est l’Espagnole Paula Ruiz qui s’est imposée devant la favorite Sharon van Rouwendaal, championne olympique en titre. Cette étape était également la première journée des Championnats de France en eau libre.

Podiums :

A Eliat, la première étape de la LEN Open Water Cup s’était caractérisée par une véritable marée française dans la mer Rouge, avec 5 des 6 médailles possibles remportées par les Français. Etonnamment, la seconde étape qui avait lieu en France n’aura vu cette fois-ci qu’un seul tricolore médaillé.

Chez les Messieurs, c’est David Aubry qui est monté sur la plus haute marche du podium en devançant le Grec Athanasios Kynigakis de 5 secondes, et l’Espagnol Alberto Martinez. La bataille pour la seconde place a été rude, mais c’est Kynigakis qui a remporté le duel à 1.62 secondes de Martinez.

“C’était une course plutôt lente et j’ai eu du mal à avancer.” a déclaré Aubry après sa victoire. “J’ai essayé de nager loin devant, mais mes bras étaient si lourds…Heureusement, j’ai finalement réussi à augmenter ma vitesse pendant la dernière boucle”

Bien que cette course ait aussi servi de championnats de France en eau libre, et que par conséquent la grande majorité des 118 nageurs alignés sur la grille de départ soient des locaux, seulement 3 d’entre eux ont pu entrer dans le top 10 de la course LEN. Le champion du monde en titre Marc-Antoine Olivier a été contraint d’abandonner à cause d’une hypothermie.

L’après midi, lors de la course Dames, l’Espagnole Paula Ruiz a devancé la Néerlandaise Sharon van Rouwendaal d’1.12 seconde dans la lutte pour la médaille d’or, qui s’est jouée du début à la fin entre ces deux-là. Trois nageuses ont livré bataille pour le bronze, et sont arrivées 37 secondes après les deux premières. C’est la Portugaise Angelica Andre qui a finalement pris la troisième place, à 11 dixièmes de la Française Aurélie Muller. En 5e position, on retrouve une autre Française, Lara Grangeon.

“J’étais préparée à ce que la course soit difficile, puisque nous avions une grille de départ de haut-niveau, avec des championnes du monde et olympique.” a révélé Paula Ruiz. “J’aime nager devant, mais pendant la dernière boucle j’ai vu d’autres nageuses autour de moi, alors j’ai essayé d’augmenter ma vitesse. Et puis j’ai compris que j’étais entrain de rattraper des filles plus lentes“.

LEN Open Water Cup – Programme

Etape 1 – Eilat (ISR) – 31 Mars

Etape 2 – Brive La Gaillarde (FRA) – 23 Mai

Etape 3 – Barcelona (ESP) – 29 Juin

Etape 4 – Ohrid (MKD) – 18 Août

Etape 5 – Copenhagen (DEN, 6km) – 31 Août

10 000 € sont répartis entre les trois premiers nageurs comme suit :