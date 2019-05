Jour 1 Championnats de France eau libre – Résumé

Plaquette de l’événement

Programme de la compétition:

Jeudi 23 mai

10h00 : 10 km Messieurs – épreuve de Coupe d’Europe LEN

15h30 : 10 km Dames – épreuve de Coupe d’Europe LEN

6 boucles de 1,66 km

Vendredi 24 mai

15h30 : Relais 4 x 1250 m Mixte

Samedi 25 mai

10h00 : 5 km Messieurs

15h30 : 5 km Dames

3 boucles de 1,66 km

Dimanche 26 mai

09h30 : Epreuve grand public 1,5 km et 2,5 km

09h30 : 25 km Messieurs

09h40 : 25 km Dames

10 boucles de 2,5 km

Les Championnats de France d’eau libre 2019 se déroulent à Brives la Gaillarde du 23 au 26 mai. Le 10km de ces championnats fait partie de la deuxième étape de la LEN Open Water Cup. Hier, sur le 10km 118 hommes et 96 femmes étaient engagés. Parmi ces engagés on remarque les stars de l’eau libre française comme le champion du monde Marc-Antoine Olivier, la championne du monde française Aurélie Muller mais aussi de nombreux internationaux sont présents. On note en particulier la présence de la néerlandaise Sharon Van Rouwendaal championne Olympique de Rio du 10km. Plus de 20 nations sont représentées, des Australiens, des Canadiens parmi les pays non européens.

Les courses messieurs débutent à 10 heures du matin et les courses dames à 15h30.

Chez les messieurs hier sur le 10km c’est David Aubry qui l’emporte, Olivier le favori a abandonné pendant la course à cause de la température de l’eau. Le matin la température de l’eau a été prise à 20 degrés du coup les messieurs n’ont pas eu le droit à la combinaison en néoprène. Mais il semble qu’elle était plus froide.

Aubry a pris les devant dans la fin de la course, dans les premiers tours c’est le jeune Clément Batte qui était en tête. Au final Aubry remporte la course avec 5 secondes d’avance sur le deuxième, le grecque Athanasios Charalampos KYNIGAKIS, l’espagnol Alberto MARTINEZ MURCIA vient compléter le podium européen. Au niveau français toutes catégories c’est Zitouni Fares qui fait vice champion de France (4ème au total) et Batte qui complète le podium français (6ème total). Aubry confirme sa domination en bassins et hors des bassins, il y a quelques mois on rappelle qu’il a brillé aux Championnats de France Élites en remportant le 400, 800 et 1500. Le nageur de MUC qui s’entraîne sous les ordres de Philippe Lucas semble bien éclore cette année, rassurant à la vue des Mondiaux qui approchent.

Chez les dames c’est l’espagnole Paula RUIZ BRAVO qui l’emporte avec une petite d’avance sur Sharon Van Rouwendaal, la portugaise Angelica ANDRE complète le podium européen 37 secondes derrière. La Championne de France 2019 du 10km est Muller (4ème à 11 centièmes du podium européen), la vice championne de France est Lara Grangeon et le bronze est revenu à Caroline JOUISSE.

Podiums LEN: Twitter- Gilles Sezionale

Quelle belle journée pour l’#EauLibre avec ces championnats de France à Brive.

Félicitations à Aurélie MULLER et David AUBRY pour leurs titres nationaux.

David s’adjuge aussi l’étape de Coupe d’Europe de même que Paula RUIZ chez les filles.

🏊‍♀️🏊‍♂️🇫🇷🇪🇸 pic.twitter.com/npisDzuQWG — Gilles Sezionale (@gsezionale) May 23, 2019

Vidéo d’une partie de la course: Joris Bouchaut