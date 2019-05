Pellegrini-Universiadi Fondamentali Per L’Italia-Dotto: Napoli Vincerà La Sfida

XXX UNIVERSIADE ESTIVA – NAPOLI 2019

Napoli (ITA)

Piscina Felice Scandone – Vasca Lunga

Porzione nuoto 04/10 Luglio 2019

sito web dell’evento

Federica Pellegrini e Luca Dotto oggi e domani saranno ospiti del IV Gran Prix Città di Napoli.

Questa mattina, dopo aver gareggiato nelle batterie eliminatorie dei 100 metri stile libero, si sono soffermati qualche minuto con i giornalisti.

Entrambi gli atleti hanno sottolineato l’importanza per l’Italia e lo sport di ospitare un evento mondiale come le Universiadi.

Federica Pellegrini, 5 titoli mondiali, 2 medaglie olimpiche, 15 europee, detentrice del Record del Mondo dei 200 metri stile libero, ha dichiarato:

“Ho partecipato all’Universiade nel 2007 a Bangkok, è stata una bellissima esperienza.

E’ un po’ diversa dalle altre manifestazioni e negli anni sta crescendo sempre di più”.

L’Universiade di Napoli 2019 rappresenta un’occasione irripetibile per lo sport italiano, come sottolinea la Pellegrini:

“L’ importanza di un evento sportivo così grande portato in Italia è fondamentale per tutto il territorio, per le nuove generazioni, perché lo sport fa bene in ogni sua sfaccettatura”.

Lancia infine un messaggio agli atleti della Nazionale italiana che gareggeranno alle Universiadi:

“Faccio un in bocca al lupo a tutti gli atleti che parteciperanno perché è una manifestazione importante e soprattutto perché quest’anno giochiamo in casa. Mi raccomando, fatevi valere, non mi fate fare brutte figure”.

Anche Luca Dotto si è soffermato sull’importanza dell’evento:

“Sono sicuro che Napoli vincerà questa sfida”.

Luca Dotto evidenzia poi lo spirito delle Universiadi, sposatosi perfettamente con la città di Napoli.

“L’entusiasmo è alle stelle per questa manifestazione. Spero veramente che più gente possibile possa partecipare e vedere dal vivo le grandissime gare che si terranno negli impianti della città. In bocca al lupo agli atleti. L’importante è dare il massimo e divertirsi, fare tante amicizie e nuove conoscenze, le Universiadi sono questo. In bocca al lupo anche alla città di Napoli, ma son sicuro che le cose andranno alla grande”.

courtesy of Ufficio Stampa Napoli 2019