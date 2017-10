Dale Neuburger – conflitti di interessi e trasparenza in FINA – PARTE2

La scorsa settimana abbiamo riportato la prima parte dell’intervista (clicca qui per leggere l’articolo) rilasciata a Swimswam dal vice presidente della FINA Dale Neuburger

Abbiamo diviso l’intervista per far comprendere appieno l’importanza della vicenda e non tediare i lettori di Swimswam con articoli troppo lunghi (6000 parole sono troppe anche per i nostri lettori)

Andando con ordine, ecco un rapido riassunto della campagna elettorale per la FINA e del perchè stiamo pubblicando questa “serie”:

Le tematiche trattate in questo articolo riguardano la partecipazione degli atleti all’azione di governo della FINA. Ora che la Coppa del Mondo FINA / Airweave torna in azione per il secondo cluster, è il momento giusto per ricordare ai lettori una delle storie più calde d’estate: la formazione di un sindacato conosciuto come l’Associazione Globale di Nuotatori Professionisti, o GAPS. L’associazione è guidata da Katinka Hosszu, e mira ad ottenere una maggiore partecipazione degli atleti nell’azione di governo, soprattutto in seguito ai radicali cambiamenti apportati alle regole della Coppa del Mondo, in particolare l’introduzione di limiti di eventi.

SwimSwam : “ Alcuni membri della comunità nuoto sono stati molto frustrati ultimamente perché ritengono che non abbiano una sufficiente rappresentanza nella FINA. La formazione dell’Associazione Globale di nuotatori professionali (GAPS) guidata da Katinka Hosszu è probabilmente il miglior esempio di frustrazione degli atleti. La FINA sta intraprendendo qualche strada per dare agli atleti più di una voce e rendere gli atleti più coinvolti nel processo decisionale? ”

Dale Neuburger : “Credo ci siano due livelli. Il primo livello è il livello FINA. Il nuovo Presidente della Commissione per gli atleti FINA è Penny Heynes, medaglia d’oro olimpica del Sudafrica, [e] ha partecipato e rappresentato l’Università del Nebraska ai Campionati NCAA ed è una voce leader nel nuoto e rispettata in tutto il mondo. La Commissione degli Atleti comprende anche Aaron Peirsol che terrà il suo terzo mandato alla Commissione Atleti … Probabilmente non c’è un atleta nella mia memoria che sia altrettanto popolare tra gli altri atleti come Aaron Peirsol“.

“La Commissione degli Atleti include anche Kirsty Coventry , rappresentante dello Zimbabwe e membro del Comitato Olimpico Internazionale, la Commissione Internazionale del CIO. [Lei] ha frequentato la Auburn University ed [è] una medaglia d’oro olimpica multipla. Quindi ci sono tre esempi: hai individui che hanno vinto più medaglie olimpiche, rispettate in tutto il mondo per le loro realizzazioni e il loro carattere, e sono rappresentanti di università americane. Con Aaron Peirsol proveniente dalla California meridionale, ma anche da Penny Heynes del Sudafrica e da Kirsty [Coventry] proveniente dallo Zimbabwe “.

“Penso che nei prossimi due anni vedrai un movimento di atleti che scelgono gli atleti per le posizioni di leadership all’interno della FINA e penso che sia un passo importante”.

Il comitato degli atleti completi comprende:

Nome / Ruolo Nazione sfondo Nome / Ruolo Nazione sfondo Penny Heyns , presidente Sud Africa Nuoto Britta Kamrau , vice presidente Germania Acqua aperta Camelia Potec , segretario onorario Romania Nuoto Kirsty Coventry , Membro Zimbabwe Nuoto Virginie Dedieu , Membro Francia Synchro Orlando Duque , Membro Colombia Alta immersione Malick Fall , Membro Senegal Nuoto Aaron Feltham , Membro Canada Pallanuoto Stavroula Kozompoli , Membro Grecia Pallanuoto Patrick Murphy , Membro Australia Nuoto Aaron Peirsol , Membro stati Uniti Nuoto Thiago Pereira , Membro Brasile Nuoto Ryan Pini , Membro Papua Nuova Guinea Nuoto Tingmao Shi , Membro Cina immersione Kaori Takemura , Membro Giappone Nessun dato Matthew Dunn , Membro Australia Nuoto

“Penso che la commissione Atleti sotto la direzione di Penny sarà molto attiva e molto impegnata e ha già iniziato quel processo in Ungheria”.

“Il secondo livello che richiede una grande quantità di lavoro è che, con 208 membri della federazione nazionale, esistono pochissime federazioni membri che dispongono di commissioni di atleti attive nelle loro operazioni nazionali. Negli Stati Uniti abbiamo avuto come risultato l’Atto Sport Amatoriale del 1978. Quindi, per quasi quarant’anni, in ogni organo decisionale all’interno di tutti i nostri organi di governo nazionali, almeno il 20% è formato da atleti. Per molte federazioni in tutto il mondo non esiste una commissione per gli atleti che opera in ambito nazionale e penso che vedrà una grande enfasi da parte della Commissione Atleti FINA per motivare nuove commissioni di atleti nelle federazioni membri in tutto il mondo, perché avrà anche un grande impatto su rappresentazione e partecipazione degli atleti “.

“E forse in terzo luogo … credo che vedrai … notevole movimento nella rappresentazione dell’atleta all’interno della FINA. Uno di questi sforzi sarà quello di avere atleti che scelgono gli atleti, un principio fondamentale, ma è stato difficile amministrare in modo equo. Penso che nei prossimi due anni si vedrà un movimento verso gli atleti che scelgono gli atleti attraverso le posizioni di leadership dell’atleta all’interno della FINA, e penso che sia un passo importante “.

SwimSwam : “ L’ ultima parte è stata molto interessante, riguardo agli atleti che scelgono gli atleti. A grandi linee, chi sono gli atleti che hanno la stessa voce, sapete quali gruppi arrivano a decidere? Sono solo coloro che hanno raggiunto un certo livello di successo internazionale? O è deciso da qualche altro fattore? ”

Dale Neuburger : “Beh … ricordando che FINA rappresenta almeno sei discipline acquatiche, tra cui l’alta immersione. Adesso non sono tra quelle discipline Masters. Ma ai fini delle rappresentazioni di atleta, nuoto, immersioni, pattinaggio acquatico, nuoto sincronizzato, acque libere e immersioni. Così ci sono rappresentanti della Commissione Atleti FINA che rappresentano ciascuna di queste sei discipline, e questo è importante. Inoltre – so che non hai fatto la domanda – ma, inoltre, la Commissione degli allenatori è stata estesa significativamente per includere almeno quattro allenatori da ciascuna delle sei discipline, per un totale di 24 individui ora sulle Commissioni allenatori per assicurarsi che ogni disciplina abbia un’adeguata rappresentanza “.

“Ma penso, tornando agli atleti … la confusione della rappresentazione dell’atleta è che molti degli atleti che hanno più voce sono chiaramente quelli che stanno competendo. Tuttavia, è molto difficile per gli atleti competenti anche avere ruoli simultaneamente nella governance. È difficile dal punto di vista del tempo, è difficile da problemi di conflitto di interessi … c’è sempre questa necessità e comunicazione importanti del gruppo di atleti che si sono recentemente in pensione, con quelli attualmente attivi e impegnati in concorrenza d’élite. E le loro esigenze, che il dialogo è veramente importante per assicurare che gli atleti correnti siano ben rappresentati, ma anche riconoscere [che] è impegnativo – molto difficile – per gli atleti attuali di elite con i loro programmi e le loro responsabilità,

“Se si guarda al nuoto USA e alla sua rappresentazione dell’atleta, ci sono stati relativamente pochi atleti attivi a livello nazionale che sono stati rappresentanti di atleti, quindi questi rappresentanti hanno bisogno di mantenere un buon dialogo e, per essere onesti, a volte può essere eccellente, a volte potrebbe essere migliorato “.

“Quindi questa è la sfida continua della rappresentazione dell’atleta, è quella di permettere a quegli individui che hanno raggiunto un grande successo, e che sono stati coinvolti in uno sport per molti anni e che vogliono restituirne qualcosa, continuare ad avere una comunicazione eccellente e dialogo con atleti attuali, coloro che stanno cercando di far vivere lo sport in questo momento e sperano che alcuni elementi dello sport abbiano abbracciato … i loro obiettivi e le loro ambizioni “.

“Ma è un processo in continua evoluzione e penso che l’attuale atleta dirigente della FINA sia assolutamente impegnata ad avere quel dialogo, ad avere un buon dialogo continuo con gli atleti attuali dell’elite in tutto il mondo – non solo negli Stati Uniti, ma certamente [ atleti in tutto il mondo e trovare settori di congruenza, coerenza e obiettivi di atleta e di aspirazioni per il nostro sport e per la FINA, ma non è sempre facile, diciamolo così “.

“Ottimo.. Quindi siamo circa ai due terzi della strada verso l’altra parte della storia”.

Beh, c’è qualcosa di cui abbiamo bisogno di guardare di nuovo al fine di aggiungere più contesto per i due punti di recente esposti su: obiettivi di Neuburger per i giovani e lo sviluppo a livello mondiale negli sport acquatici che conducono alle Olimpiadi del 2020 a Tokyo.

Il seguente botta e risposta è in realtà preso in prestito dalla prima parte dell’intervista . È (parzialmente) riveduto qui in quanto riguarda la partecipazione dell’atleta all’interno della FINA.

SwimSwam : “ Hai degli obiettivi specifici che vorresti vedere realizzati durante questo quadriennio? Cosa fai tu e FINA per rendere migliore la comunità acquatica internazionale? Quali sono i progetti che intraprenderà la FINA durante questo quadriennio per rendere questo sport migliore? ”

Dale Neuburger : “… spero che [ci] sarà una maggiore partecipazione all’atleta, maggiore impegno nell’atleta, nel processo di governance per la FINA nei prossimi quattro anni. Penso che non esista un singolo obiettivo più importante per il successo continuato del nostro sport e dell’organizzazione della vitalità e l’energia e la creatività che provengono da atleti che sono … nella governance della FINA e nella governance del nostro sport . Quindi, sono assolutamente impegnato a lavorare con la leadership di atleti sia a livello nazionale che internazionale per aiutare il raggiungimento di quegli obiettivi “.

“… FINA ha ora importanti risorse finanziarie che sono più grandi di cinque anni fa – sostanzialmente più grandi di cinque anni fa, per molte ragioni. E ora è giunto il momento di utilizzare quei soldi per investire nello sport. Investire nel futuro dello sport. Così sarò molto attivo nei nuovi programmi, nuove iniziative, costose, ma hanno anche il potenziale per trasformare il nostro sport. Per mantenere la nostra posizione come primo sport olimpico, ma anche per trasformare il nostro sport in diversi modi “.

“Quindi, in sintesi: uno è lo sviluppo, perché la nostra posizione è aiutata dal fatto che siamo veramente uno sport globale, non solo uno sport regionale. Così, più grande è la nostra partecipazione tra atleti qualificati in tutto il mondo, meglio. Due, rappresentanza di atleta e impegno. E tre nuovi programmi e iniziative per utilizzare le nostre risorse finanziarie nella FINA per trasformare lo sport in diversi modi “.

“… FINA ha ora importanti riserve finanziarie che sono più grandi di quelle … E ora è giunto il momento per noi di utilizzare quei soldi per investire nello sport”.

Ok fantastico. Ma sei ancora scettico? Questo è comprensibile.

Una cosa che la comunità acquatica in generale non sa è quale strategia FINA attuerà per raggiungere questi obiettivi. Barelli ha presentato il suo piano per le riserve sostanziali di FINA e, sebbene non sei il presidente della FINA, come vicepresidente e membro del comitato esecutivo, lui e Neuburger dovranno lavorare insieme per questa causa comune.

Nel documento intitolato Action FINA 2013-2017 (pagine 194-207), FINA detiene i propri fondi e le conseguenze che questi investimenti beneficiano dell’organizzazione e, successivamente, della comunità acquatica complessiva – ovvero lo scopo dichiarato. Anche se questo documento non definisce in modo definitivo dove FINA assegnerà le sue “riserve finanziarie significative” nei prossimi quattro anni, fornisce una conoscenza minima di dove dovrebbero essere investiti alcuni fondi.

” Considerando la crescita prevista delle attività della FINA nei prossimi anni e le difficoltà incontrate dalle economie mondiali, l’obiettivo per il prossimo periodo quadriennale sarà quello di valutare la struttura finanziaria della Federazione e di proteggere la propria esistenza da eventi imprevisti o impatti economici. Il consolidamento dei finanziamenti della FINA garantirà la disponibilità di risorse regolari per sostenere i diversi progetti FINA ” .

” Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, il nostro obiettivo è generare fondi in eccesso per investire in attività acquatiche in tutto il mondo e per garantire la struttura finanziaria dell’organizzazione contro qualsiasi situazione imprevista ” .

” FINA è riuscita a creare una riserva per i futuri Campionati come un’assicurazione per coprire un pareggio. Alla fine del periodo di quattro anni, sono stati stanziati fondi per la creazione di una fondazione anti-doping e per le attività di Sviluppo e Educazione ” .

” Come associazione senza fini di lucro a norma del diritto svizzero, la FINA si ritiene di ridistribuire il suo reddito. Un’occhiata sui finanziamenti dimostra che l’eccedenza di reddito sulle spese alla fine di questo periodo di quattro anni è dovuto principalmente al CIO, alla quota dei diritti televisivi e sponsorizzati ricevuti in relazione ai Giochi Olimpici ” .

Certamente ci sono dubbi riguardo alla dedizione di Neuburger alla trasparenza, all’evasione dei conflitti d’interesse e al fatto che la FINA non lo ha scelto tra il servizio del Comitato Esecutivo e la sua carriera con il marketing globale dello sport, il TSE Consulting SA, un argomento che necessita di una maggiore spiegazione.

Non perdetevi dunque la terza parte per approfondire il lavoro concorrente di Neuburger con FINA e la sua carriera nel mondo dello sport.

(Ma poiché non vogliamo causare confusione indebita o rendere i lettori inutilmente sospetti del tempo trascorso da Neuburger a entrambe le organizzazioni, i lettori possono accedere a una parte della letteratura che ci ha fornito qui , qui e qui .)

Per leggere l’intervista rilasciata a Reid Carlson in lingua originale clicca qui